MEĐUNARODNI KUP ZA MLADE DŽUDISTE: Bronze za Hristinu i Vukašina

Međunarodni turnir „Crvena zvezda kup“, drugi po redu, za mlade džudiste uzrasta od 10 do 14 godina, prethodnog vikenda u Beogradu okupio je oko 750 dečaka i devojčica iz 65 klubova i osam zemalja. U tako jakoj konkurenciji dvoje mladih džudista iz Džudo kluba Dinamo uspeli su da osvoje bronzane medalje: Vukašin Bačević u konkurenciji mlađih dečaka, u kategoriji do 30 kilograma i Hristina Dimitrijevski među mlađim devojčicama, u kategoriji do 32 kilograma.

Na početku takmičenja mlade džudiste pozdravio je predsednik Skupštine SD Crvena zvezda, a podršku su im svojim prisustvom pružili i srpski reprezentativci u ovom sportu Marica Perišić i Strahinja Bunčić.

(Pančevac)

