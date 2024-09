VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJUJORKA: Govoriću sutra na u Generalnoj skupštini kao 12 ili 13 govornik“

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka.

– Upravo smo završili razgovore sa predsenikom Kipra, on je bio gost ovde u Misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan sam na doboroj saradnji. I on je bio zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Imali smo bratske, prijateljske razgovore. Pre toga smo imali početak ekonomskih razgovora sa Filipom Morisom. Oni će novih 100 miliona evra da ulože u našu zemlju. To je ogromna stvar – rekao je Vučić i dodao:

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Sa predsednikom Erdoganom smo imali sadržajan razgovor. Nismo se oko svega usaglasili, vezano sa KiM. Očekujemo njegovu posetu. Sve probleme bi trebalo u prijateljskom duhu da rešavamo. Na takav prijateljski način ćemo to i uspeti.

– Krenućemo sa davanjem odlikovanja, vidim da su neki poludeli što odlikujemo ljude koji su štitili Srbiju. Vidim da bi oni to rado da nam zabrane pa govore u susednim zemljama kako smo mi izgubili, šta se to bunite ako smo izgubili? – istakao je Vučić.

Kako je predsednik dodao, biće još važnih razgovora.

– Biće 30 do 40 nas različitih predstavnika iz celog sveta. Onda celu noć pripreme za sutra, vidim kako su svi zainteresovani za to ko će šta da kaže. Sad se gleda ko govori prvi, ko će šta da kaže, ko će da odgovori i tako dalje. Lavrovu su dali tek od četvrtka, ne bi li mu smanjili broj bilaterala, a kada će Rusi da govore, kada svi drugi… Mi imamo dobar slot. Ovde drugi govori predsednik Amerike uvek, Erdogan je treći, mi smo u prvih 12-13. Pa ćemo da vidimo šta će i koliko oni da govore, mi smo već tri puta menjali sve i jutros i sinoć, sutra ćemo imati finalnu verziju. Očelujem susret sa Džejkom Salivenom, verovatno najmoćnijim čovekom SAD – dodao je.

Dodao je da ćemo tako videti i šta će i koliko da govore oni koji budu pre njega držali govor.

(k1info)

VUČIĆ SA ERDOGANOM: Razgovarali smo o ekonomskoj saradnji koja može da doprinese razvoju oba naroda

TRAŽIĆU PODRŠKU SVUDA Vučić se ogasio iz Njujorka: KiM će biti najvažniji deo mojih razgovora sa svetskim liderima

VUČIĆ IZ NJUJORKA: Govoriću o poziciji Srbije i onome što je važno za našu zemlju

BONUS VIDEO