VUČIĆ IZ NJUJORKA: Govoriću o poziciji Srbije i onome što je važno za našu zemlju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka, kako bi građane obavestio šta ga očekuje na dvodnevnom Samitu o budućnosti, u okviru 79. sednice Generalne skupštine UN, koji je uvod u generalnu debatu sednice u utorak, 24. septembra.

Obraćanje predsednika

Predsednik kaže da je Samit o budućnosti nešto za šta su mnogi mislili da neće moći da funkcioniše.

– Antonio Gutereš je postavio pet tačaka, a to su održivi razvoj, dva su mir i bezbednost, pa energetika i klimatske promene, mladi i njihova budućnost, i poslednja je transformisanje upravljanja. Kroz rezolucije koje su donosile UN došlo se do toga da svi opet traže rešenja o multilateralizmu. Ali ono što ja mogu da kažem je da postoji globalni jug, i velike zapadne sile. Velike su razlike između njih, pa i oko načina finansiranja. Zapad neće da ruši svoju finansijsku arhitekturu – istakao je on.

Tokom obraćanja predsednik je istakao da postoje velike razlike u svetu kada je u pitanju mir u svetu.

Ističe da postoje i razlike po pitanju mira i bezbednosti, kao i oko vladavine prava i upravljanja državama.

– Zapadne zemlje insistiraju na vrednostima koje su dobre i prihvatljive, ali ima delova koji vuku na vouk pokret. I postoje druge zemlje koje bi da istaknu porodične vrednosti. Biće i Šolc na ovom samitu, govoriću i ja. Verujem da će mi pet minuta biti dovoljno da iskažem sve što mi je potrebno – kazao je.

Napomenuo je da danas ima sastanak sa Redžepom Tajipom Erdoganom i da postoje mnoge teme o kojima treba da razgovaraju.

– Treba da se dođe do 3, pa do 5 milijardi ukupne robne razmene – rekao je Vučić.

Naveo je da nije siguran hoće li imati vremena da se susrtene sa Netanjahuom, ali da veruje da će on stići u UN ukoliko se situacija ne pogorša.

– Imaćemo razgovore sa Filipom Morisom i drugim kompanijama koje su otovrene u Srbiji a pozicionirane u SAD. Glavni deo za nas je 24, u utorak, negde oko 19 i 30 ili 20 časova po srpskom vremenu. Ne mogu baš tačno da kažem kada – dodaje.

Prema njegovim rečima naveo je da će u ponedeljak krenuti u odlikovanje onih zemalja koji su glasali protiv rezolucije o Srebrenici.

– Što se tiče teme mog govora danas ćete samo deo toga da vidite, a biće opširnije u govoru u UN. Govoriću opoziciji Srbije i onome što je važno za našu zemlju, ali i urušavanje svih međunarodnih prava – kaže Vučić.

Predsednik je rekao da će imati Balkanski ručak te da će ovih dana da se susretne sa mnogim liderima.

– To nisu mere koje će da reše naše probleme, to su mere koje morate da preduzmete da pomognete našem narodu… Kažu da će da ukinu Briselski sporazum, jedinu dasku na kojoj danas stojimo… Kako ljudi ništa ne razumeju i prave se da ne razumeju. Kao kad je svima u sportu kriv Vučić ili ne znam ko, ali kao da mogu svaku utakmicu u Evropi da izgube. Naravno da ću i o merama da pričam i to će biti jedan od najčitanijih govora. Uvek smo među prvima po čitanosti, gledanosti – rekao je predsednik.

Vučić dodaje da osim političkih razgovora, deo će biti posvećen ekonomskim pitanjima i konsultacijama.

– Evropa mora da završava rat i o tome ću da govorim na svakom mestu. To su Šolc i Makron razumeli. Pojede nas rat. Živeli bismo mnogo bolje, i oni bi imali rast preko dva ili tri to bi bio opšti napredak u svim našim ekonomijama… strašno je važno da se to prekine što pre, nije važno u kakvim uslovima. Kako je Gandi govorio kada imate mir sve je mnogo lakše da se uradi… Kada ne vraćaš majkama muževe i decu u kovčezima onda imaš šansu nešto da uradiš – rekao je Vučić, te dodao da se primeti jačanje Kine, Rusija se konsolidovala, Zapad želi da sačuva vrednosti i da sve postaje komplikovane.

– Pitanje je kako ćemo pakt za budućnost da usvojimo – kaže Vučić. Kako je napimenuo pobunili su se Rusija i Brazil, i da u ovom trenutku niko ne zna šta će biti sa tim paktom.

– Najvažniji deo moga govora biće KiM… Biće ineteresantno da se prisetimo ljudi koji su govorili UN 1999. – rekao je Vučić.

Predsednik kaže d će rezolucija 1244 biti deo govora, te da će da prati ukoliko na primer Bajden bude govorio više od 20 minuta toliko će i on, jer to pravo niko ne može da mu ospori.

– Ljudi zaboravljaju da po Rezoluciji 1244 ni nemaju pravo napsotojanje bilo kakvih oružanih snaga, a ono su iz UČK napravili svoju vojsku… Videli ste kako Vjosi kliču američki vojnici, ali navikli smo na takve stvari… Imaćemo sa najvažnijim američkim zvaničnicima sastanke takođe, ali je važno da kažem ovo da ovi sa Zapada kažu da se promenila situacija kada im se pomene Rezolucija 1244, i to kažu da se promenilo kada su oni sa Zapada priznali tzv. Kosovo i otvoreno kažu baš nas briga za sve, jer „ko je jači taj će da tlači“… Imaju dobre kadrove nema sumnje. Nije to nešto što može da ugorzi našu vojsku, ali svakako može opstanak Srba na KiM – rekao je Vučić.

O navodima Lazovića predsednik ističe da su mu pre govorili kako se plaši, ali da je on svaki put kad dođe u Skupštinu ubedljivo ih porazio, čak i kada je sedio tamo 14 sati i to ne zato jer je pametniji nego jer se služi istinom.

– Naš je problem što nismo pošteni premi sebi… Jedino što znaju da kažu je da su protiv svega. Danas je nedelja, kao i svaka gde nisam sa svojom porodicom i moram da radim kasno u noć. Što mi to treba? Nemam račune, ni kuće na Floridi i jezerima nego se tudim da se borim za našu zemlju. Spreman sam da dođem da razgovaramo o KiM, spreman sam i da pričamo o litijumu – rekao je Vučić, te dodao da bi oni za dan uništili državu da im se poveri makar i na jedan dan.

Predsednik je pomenuo monetarnu stabilnost, redovna primanja i povećanje istih, porast zaposlenosti, te istakao kako to sve lako može da se uruši.

– Aj molim vas izaberite ih neka vam reše Kosovo, jer ja ne mogu. Ja jedino mogu da se borim. I to mi govori čovek koji se bori za nezavisno Kosovo. Čekam da me pozovete u skupštinu i rasturiću vas kao „Panta pitu“ argumentima i činjenicama, a ne lažima – kaže Vučić.

Predsednik je još jednom rekao kako je od suštinog značaja da mir dođe u Evropu i da je od presudnog značaja za našu zemlju.

– Ne možete ništa normalno da radite dok nemate mir i ljudi to vide. Sada smo na prekretnici. Amerikanci su kontrolisali ovo na Bliskom istoku nadam se da će i dalje, ali ako se ovako nastavi bude li još neki pejdžer odneo je đavo šalu. A u Ukrajini… moraju svi da ulože napore da se prekine rat jer ako ne onda će to ići do kraja. Ali mi imamo svoje – kaže Vučić, te dodaje ulaganja u zdravstvo i energetiku.

