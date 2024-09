4 OSNOVNA SAVETA ZA BEZBEDNOST DECE U SAOBRAĆAJU Crveni krst sprovodi akciju edukacije

Crveni krst Pančevo sprovodi akciju Bezbednost dece u saobraćaju i tom priliku našim mališanima ukazali su na osnovna pravila kako bezbedno biti učesnik u saobraćaju.

– Deca su naša budućnost, a njihov siguran korak na putu ka školi, parku ili igralištu zavisi od nas. Zato je važno da ih od malih nogu učimo pravilima ponašanja u saobraćaju. Kako možemo da ih zaštitimo?

Naučimo ih kako da bezbedno pređu ulicu – prvo da stanu, pogledaju levo, pa desno, i tek kada je sigurno, krenu!

Podsetimo ih da uvek koriste pešački prelaz i da nikada ne trče preko ulice.

Poštovanje saobraćajnih znakova je važno – crveno svetlo znači STOP, dok zeleno svetlo signalizuje siguran prelaz.

Uvek ih podsećajmo da su mobilni telefoni i slušalice opasni u saobraćaju – fokus treba da bude na putu!

Kroz edukaciju, strpljenje i dobar primer, zajedno možemo stvoriti bezbedniji svet za naše mališane. Svaki korak koji pređu učeći pravila saobraćaja je korak ka sigurnijoj budućnosti! Zato, učimo ih danas da bi bili sigurni sutra, stoji u njihovom fejsbuk statusu.

Istovremeno, u toku je i akcija Mesec solidarnosti koju Crveni krst Pančevo sprovodi od 14. septembra do 17. oktobra.

– Empatija i uzajamna solidarnost je svakodnevna! Ljudi dobre volje svojim donatorskim angažovanjem pomažu najranjivijima i svojim primerom mobilišu pojedince i zajednicu na uzajamnu solidarnost. Najlepši primer humanosti i dobrote su nasi najmlađi, kao sto su Anđela i Dušan, koji su u Crveni krst doneli svoju omiljenu, preraslu garderobu, obuću, sedište za auto, kolica i igračke sa zeljom da poklone i obraduju decu kojoj je to potrebno. Prve prikupljene donacije u garderobi, obuci, posteljini, bebi opremi, skolskom priboru, pelenama za odrasle, … #CrvenikrstPančevo uručio je pojedincima i porodicama, korisnicima Narodne kuhinje u Dolovu i Jabuci, korisnicima u Domu “Zbrinjavanje” u Pančevu, djacima OŠ “Borisav Petrov Braca”u Pančevu, na redovnoj podeli donacija svakog utorka u Crvenom krstu Pancevo. Redovne donacije voca i povrca u saradnji sa “Bankom hrane” Beograd, koje skoro svakodnevno preuzimamo iz Maxi objekata u Pancevu, podelimo korisnicima Narodne kuhinje uz njihov redovan kuvani obrok. Ovo je samo deo od svega sto ste nam do sada donirali, dragi ljudi dobre volje i namera! U nase ime i u ime svih onih do kojih je stigao deo Vase dobrote i darivanja, veliko hvala!

(Pančevac)

IDEMO DA DAMO KRV Crveni krst obeležava Mesec solidarnost

BONUS VIDEO