MI PITAMO ZA VAS: Dozvola za renoviranje kupatila – da ili ne?

„Treba da menjam kupatilo, a živim u zgradi. Da li mi treba dozvola za to, ili samo da prijavim radove?ˮ, pitao je naš sugrađanin Dejan P.

Uglavnom za renoviranje kupatila nije potrebna građevinska dozvola, pa čak i ako menjate sanitarije i manje vodovodne cevi, to jest vodovodnu instalaciju od koje ne zavisi snabdevanje celog objekta. Član 17 Odluke o kućnom redu u Pančevu precizira da u „stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama u zgradi nije dozvoljeno postavljati ili demontirati instalacije, uređaje i opremu zgrade bez saglasnosti nadležne organizacijeˮ. Znači, možete raditi na svojim instalacijama, jer niko vam neće tražiti dozvolu ako menjate slavinu.

Radovi za koje se još ne traži dozvola su na primer: gletovanje, krečenje, malterisanje, zamena stolarije, postavljanje parketa, stavljanje pločica, izrada kuhinje, postavljanje klima-uređaja, zamena radijatora, zamena roletni, lepljenje tapeta…

Naravno, ako time ne kršite neki drugi zakon, kao što je onaj o zaštiti kulturnih dobara i slično.

Međutim dozvola je obavezna u slučaju pregrađivanja stana, rušenja pregradnih zidova, skidanja radijatora, radova na vodovodnim vertikalama, zamene ili popravke krova… Nakon prijavljivanja takvih radova u gradskoj upravi utvrđuje se šta stanar želi da promeni. Ako, na primer, želi da ruši i pomera zidove, posebno ako su u pitanju noseći zidovi koji utiču na stabilnost zgrade, ali i bezbednost stanara, procenjuje se da li je to moguće i pod kojim uslovima eventualno može da se sprovede. Procedura dobijanja takozvane male građevinske dozvole podrazumeva i idejni projekat s potpisom odgovornog projektanta i dokaz o vlasništvu nad stanom.

Ali kakve god radove sprovodili, imate dužnost da o tome prethodno obavestite druge stanare, to jest upravnika zgrade, što znači da morate prijaviti dan početka, vrstu i trajanje radova, i da po obavljenom poslu počistite svoje ostatke iz zgrade. Takođe, ukoliko nije u pitanju havarija, to jest hitna intervencija, radove ne možete izvoditi u vreme odmora – radnim danima od 16 do 18 i od 22 do 5 časova narednog dana, a vikendom od 16 do 18 i od 22 do 7 časova narednog dana.

(Pančevac)

