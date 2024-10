NOBELOVA NAGRADA ZA MEDICINU Ovogodišnji dobitnici američki naučnici za otkriće mikro RNK

Američki naučnici Viktor Ambros i Gari Ruvkun su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu 2024. godine, za otkriće mikro RNK i njene uloge u posttranskripcionalnoj regulaciji gena, saopštila je danas Nobelova skupština Instituta Karolinska u Stokholmu.

Dobitnicima će biti uručena novčana nagrada od 11 miliona švedskih kruna (1,1 milion dolara), preneo je Rojters.

Pobednike u oblasti medicine bira Nobelova skupština medicinskog univerziteta Institut Karolinska u Švedskoj.

Kao i svake godine, nagrada za medicinu je prva u nizu Nobelovih nagrada, koje se smatraju najprestižnijim u nauci, književnosti i humanitarnim dostignućima.

Preostale nagrade biće dodeljene narednih dana.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024