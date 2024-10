MI PITAMO ZA VAS: Pravila za zaustavljanje vozila za snabdevanje

„Šta treba da nabavim od papira da bih dobio dozvolu da mogu da parkiram teretno vozilo ispred moje radnje?”, pita naš sugrađanin Milan P.

Zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava kretanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja podnosi se u Gradskom uslužnom centru, gde možete dobiti i obrazac zahteva, ili ga možete preuzeti na sajtu Grada Pančeva. Uz zahtev donesite i fotokopiju saobraćajne dozvole, a ako je vozilo kupljeno na lizing, i overenu kopiju ugovora o lizingu. Potrebna vam je i fotokopija rešenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar ako ste pravno lice ili fotokopija rešenja o obavljanju samostalne delatnosti ako ste preduzetnik, a zatim i dokaz o posedovanju PIB-a, kao i dokaz o uplaćenoj gradskoj administrativnoj taksi, koja mesečno iznosi 1.788 dinara.

Rešenje važi najduže do kraja kalendarske godine u kojoj je izdato, a nalepnica se lepi u gornji desni ugao prednjeg stakla. Dopušteno vreme parkiranja je do 15 minuta uz ivicu kolovoza, u skladu s propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, a izuzetno i na parkingu pod uslovom da se ne ugrožavaju ostali učesnici u saobraćaju i da vozilo gabaritima ne prelazi dimenzije parking-mesta određenog za snabdevanje.

Na pešačkoj stazi, odnosno trotoaru, dozvoljeno je da se roba odlaže samo u vreme određeno za snabdevanje, to jest od 9 do 14 i od 18 do 7.30 časova narednog dana, a nedeljom i za vreme državnog praznika ceo dan. Imajte u vidu da pritom mora biti obezbeđen slobodan prolaz za pešake najmanje u širini od 1,60 metara.

Drugačiji uslovi važe za zaustavljanje teretnih vozila radi snabdevanja u zonama sa ograničenim kretanjem motornih vozila.

(Pančevac)

MI PITAMO ZA VAS: Dozvola za renoviranje kupatila – da ili ne?

MI PITAMO ZA VAS: Sušenje veša na terasi

BONUS VIDEO