NOVA ERA GRAĐEVINARSTVA: Sledeće godine novi Zakon o planiranju izgradnje!

Srbija se nalazi na pragu nove ere građevinarstva, a sledeće godine biće izrađen novi Zakon o planiranju izgradnje, rekao je danas ministar građevinarstva Goran Vesić na svečanom otvaranju Regionalne konferencije „Budući trendovi u građevinskoj industriji“.

Donošenju novog zakona, kako je istakao Vesić, prethodiće široka javna rasprava.

– To je deo naših najvažnijih zakona, gde ćemo ići na dodatno uprošćavanje procedura, na transparentnost postupka, na davanje javnih ovlašćenja i projektnim biroima i nekim drugim učesnicima u procesu izgradnje kako bi se država više rasteretila, a građani dobijali bržu i bolju uslugu – rekao je Vesić.

On je podsetio da je Srbija Izmenama i dopunama Zakona o izgradnji uvela smo novine koje nemaju mnoge zemlje članice EU.

– Izmenama i dopunama Zakona o izgradnji uveli smo novine koje nemaju mnoge zemlje članice EU, poput Sertifikata Zelene gradnje koji će početi da se primenjuje od 2026. godine, gde svi objekti preko 10.000 kvadrata i javni objekti moraju da se grade prema tim međunarodnim sertifikatima i to znači upotrebu ekoloških materijala, to znači da imate još jednu dodatnu kontrolu kada je u pitanju gradnja, ja se nadam da ćemo izraditi i domaći sertifikat i to znači povrat od 10 odsto na doprinose za građevinsko zemljište, ukoliko radite po svim sertifikatima – objasnio je Vesić.

Svi objekti preko 10.000 kvadrata će od 2028. godine morati da se projektuju u programu BIM, jednom od najmodernijih programa za projektovanje, kao i svi javni objekti. Još jedna novina je softver za izradu planske dokumentacije GIS pomoću koji omogućava lakši i brži uvid u stanje na svim parcelama.

– Za svaku parcelu će se znati šta se na njoj nalazi, to znači da ćemo znati sve kada je u pitanju bespravna gradnja, kada su u pitanju klizišta i svi geoprostorni podaci će se nalaziti na jednom mestu – rekao je Vesić.

U Srbiji je vrednost svih izvedenih građevinskih radova u drugom kvartalu porasla za 22 odsto, dok je prošla godina završena sa rastom 11,2 odsto.

– Građevinska industrija u Srbiji postaje značajan zamajac u rastu BDP-a. Naše učešće je u drugom kvartalu ove godine činilo 5,92 odsto BDP-a i naš doprinos u drugom kvartalu BDP-u zemlje je iznosio 1,1 milijardu evra – istakao je Vesić i dodao da rast BDP-a znači rast plata i penzija.

Ministar je rekao da su Konferencije poput današnje veoma važne za građevinsku industrije, jer su one su mesto gde se govori o inovacijama i trendovima u ovoj oblasti.

