NOVA POMOĆ DRŽAVE USKORO Socijalna penzija za žene biće 150 evra

Kada govorimo o položaju žena na selu, pogotovo onima starije dobi, a koje nisu u penziji i nikada neće biti, mislimo pre svega na uvođenje socijalne – garantovane penzije ne manja od 150 evra”, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić povodom Međunarodnog dana žena na selu i dodao:

– Za nas, za društvo u celini od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije.

Kada to imamo na umu, moramo nešto da uradimo kao društvo, kao država za te žene, moramo da poradimo na njihovom socio-ekonomskom položaju. Moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju. Niti imaju, niti se pitaju. Šta hoćemo? Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu, hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, a onda i da im vratimo ljudsko dostojanstvo. One to zaslužuju! – poručio je ministar Krkobabić.

Ministar Krkobabić je ranije govorio o socijalnoj penziji.

– Socijalna garantovana penzija“ je narodna nadoknada u skladu sa programom „Skok u budućnost – Srbija EXPO 2027“ i resorno ministarstvo već je počelo da prikuplja podatke – rekao je tada Milan Krkobabić, ministar Ministarstva za brigu o selu.

– Ta socijalna garantovana penzija, koja se isplaćuje u oko 100 zemalja na svetu, treba da bude jedna vrsta narodne nadoknade za odricanja, trpeljivost i povređeno dostojanstvo jednog broja ljudi koji nikada neće ostvariti penziju, a ceo život su marljivo radili.

Sve to me ohrabruje da je socijalna garantovana penzija, odnosno narodna nadoknada sada sasvim izvesna i nešto na šta ljudi mogu da računaju u narednom periodu. A, sve to je u skladu s novom preraspodelom narodnih para, za šta se zalažem kao predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije.

Mininistarstvo za brigu o selu će u narednom periodu započeti prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima socijalne garantovane penzije – narodne nadoknade kao polazište za definisanje odgovarajućih zakonskih rešenja – rekao je Krkobabić.

(Bizportal)

SOCIJALNA PENZIJA SPASLA BI SELO I ŽENE Stručnjaci izračunali da je to oko 150 evra mesečno