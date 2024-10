KARCINOM KOD MLADIH UZIMA MAHA! Srpski onkolog upozorava na 3 faktora koja su najopasnija

Poslednjih godina u svetu je zabeležen porast broja obolelih od raka među mladima, pacijenti često imaju manje od 45 godina, a lekari upozoravaju je jedan od glavnih razloga nezdrava ishrana i ultra prerađena hrana koju često konzumiramo.

Dr Vladimir Kovčin potvrdio je za medije neslavni trend porasta broja obolelih od kancera među mladom populancijom.

Kovčin je sada za „Blic“ rekao da velika opasnost od karcinoma vreba iz ultra prerađene hrane koja deluje sveže, a ima dug vek trajanja.

– Najopasnija je hrana koja deluje sveže, a trajna je. Peciva koja su vakumirana i traju mesecima, kao i grickalice, mogu sadržati štetne konzervanse. Bilo koja hrana koja bi se normalno pokvarila za 2-3 dana ako ne bi imala konzervans, a traje i po nekoliko meseci može biti opasna – ističe Kovčin.

Kako objašnjava, opasno je što deca i mladi gotovo svakodnevno konzumiraju ultra prerađenu hranu što povećava rizik od razvoja različitih karcinoma.

– Sve ono što je napravljeno da bude dugotrajno obično sadrži aditive koji mogu biti štetni. Nastanak karcinoma zavisi od kumulacija štetnih faktora iz ovih namirnica i to povećava rizik od bolesti. Deca već u osnovnoj školi počinju da jedu brzu hranu i konzervirane proizvode, jer roditelji nemaju vremena da im svakodnevno pripremaju svežu hranu koja je sa pijace i spremljena tog dana. Proizvodi koji se prodaju deci u kioscima i prodavnicama su dugotrajni, često sadrže konzervanse, a taloženje tih štetnih hemikalija koje služe da održe hranu duže može dovesti do razvoja ne samo karcinoma, već i drugih digestivnih bolesti – ističe stručnjak.

Ambalaža kao dodatni rizik

Pored samih namirnica, ambalaža u kojoj se one čuvaju može biti dodatni rizik po zdravlje.

– Plastična ambalaža može biti štetna, posebno supstance kojima se oblažu posude od stiropora da ne bi upijale masnoće i tečnosti. Te hemikalije mogu biti kancerogene. Puno je stvari koje mogu da imaju u sebi materije koje mogu da dovedu do razvoja karcinoma – upozorava Kovčin.

Zašto je ultra prerađena hrana loša za ljude

Ultra prerađeni proizvodi često sadrže visoke nivoe zasićenih masti, soli i šećera, a kada ih konzumiramo, ostavljamo manje prostora u ishrani za nutritivne namirnice. Takođe, aditivi u ovim proizvodima mogu biti odgovorni za negativne zdravstvene efekte jer proces obrade hrane na ovaj način može uticati na način na koji naše telo reaguje na nju.

Iako je organska hrana često skuplja, periodične dijete za detoksikaciju organizma mogu pomoći organizmu da se iščisti.

Tri faktora – najčešći izazivači raka

Prof. dr Kovčin objašnjava da je, nažalost, veoma teško pronaći objašnjenje za porast obolelih od raka u Srbiji. Ipak, navodi da su jedan od ključnih razloga okruženje u kom danas živimo – kakav vazduh udišemo, kakvu vodu pijemo i kakvu hranu jedemo.

– Stariji sugrađani poput naših baka i deka, živeli su u drugačijem vremenu kada okolina nije bila toliko zagađena. Bilo je manje hemije u hrani, vodi i vazduhu – objasnio je on ranije za „Blic“. Kada je u pitanju nasledni faktor, prof. dr Kovčin naveo je da o njemu ne možemo govoriti kao primarnom, jer na primer, kod raka debelog creva nasledni faktor može biti izazivač u 5 do 7 procenata.

– Osnova je u velikom zagađenju koje je oko nas i toj kumulaciji s kojom smo u kontaktu svaki dan. Kada dođe do kritične količine razvija se karcinom. Naravno jedan od bitnih faktora je i stres koji remeti imunitet, a imunitet je zadužen za ubijanje malignih ćelija, ali kada je oslabljen one uspevaju da izbegnu imunološki razvoj – upozorio je on ranije za „Blic“.

(Blic)

