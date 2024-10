SVETSKI DAN OSTEOPOROZE: Dr Mitrić o prvom znaku za uzbunu

Svetski dan borbe protiv osteoporoze obeležen je 20. oktobra. Kampanja je posvećena podizanju svesti o prevenciji, dijagnostici i lečenju osteoporoze. Tim povodom u Centru za prevenciju Doma zdravlja organizovano je predavanje i pregledi sa ciljem da se skrene pažnja.

Tihi kradljivac kostiju u početku bez bolova i drugih simptoma kosti postaju krte i slabe i ponekad kada dođe do preloma uspostavi se dijagnoza osteoporoze. U Domu zdravlja povodom Svetskog dana osteoporoze organizovano predavanje i mogućnost provere gustine kostiju.

– Vrlo je važno da osteoporoza ostaje dugo neprimećena, tek kada dođe do preloma koji nastaje čak i bez povrede. Drugi razlog je što se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti malo govori o tome. U Srbiji 600 hiljada osoba, pretežno žena, ali nisu izuzeti ni muškarci, onda to dovoljno govori. Vrlo je važno da znamo da se koštana gustina stvara do 25-30 godine i posle toga ona prirodno opada. Nasledni faktor ukoliko imamo neku hroničnu bolest, ako uzimamo lekove koji oštećuju gustinu kostiju ili smo pušači i konzumiramo alkohol, kofein i nismo fizički aktivni onda moramo proveriti gustinu kostiju. Takođe za žene u menopauzi posebno je neophodno zbog estrogena koji poboljšava koštanu gustinu. Osteopenija je prvi znak za uzbunu da gubimo koštanu masu i da moramo terapijom da utičemo kako bi popravili gustinu, rekla je dr Ana Mitrić, načelnica Centra za prevenciju Doma zdravlja i dodala:

– Kada se razvija osteopenija sigurno će promena života i korišćenje vitamina D koji je značajan za ugradnju kalcijuma za ugradnju u kost. Kalcijum se može uneti i hranom. Nikako ne treba koristi kalcijum šumeće tablete, jer to može da dovede do nagomilavanja kalcijuma u žučnoj kesi i bubrezima, ističe dr Mitrić.

U Preventivnom centru može se uraditi pregled periferne dekse na šaci koja će pokatati da li postoji problem sa gustinom kostiju. Ukolko rezultat pokaže da se radi o osteoporozi, onda se radi centralna dexa na kuku i kičmenom stubu kako bi se uvela terapija za osteoporozu .Sada postoje lekovi koji mogu da poboljšaju čvrstinu kostiju, što smanjuje rizik od nastanka preloma.

