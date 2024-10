ED PANČEVO: Isključenja struje za 31. oktobar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 31. oktobra, bez struje će biti potrošači u Beloj Crkvi i Vršcu.

Bela Crkva

08:30 – 14:30 – 1. oktobra od Karađorđeve do Dositejeve, Maršala Tita 3 i 5, Žarka Zrenjanina parna strana od 1. oktobra do Jovana Popovića, Žarka Zrenjanina 1-15 i bb, Dejana Branka 2-34, Stambena zgrada lamela 1 (Vuka Karadžića 2l), lamela 2 i 3, 1.oOktobar od Vojvođanskih Brigada ka starom Mlinu-Pekari, Živice Mitrović od 1. oktobra do Žarka Zlatara, Moše Pijade 14, Dečiji vrtić Damfort, Lokali u 1. oktobra preko puta autobuske stanice, Naselje Staklenik, 1. oktobra 78-88, Žarka Zrenjanina 1-15 i bb, Jovana Popovića kiosk, bunar i bb.

Vršac

09:00 – 13:00 – Naseljena mesta: Orešac, Parta i Zagajica.