VULIN SUMIRAO UTISKE SA SAMITA BRIKSA: U Kazanju sam bio među prijateljima

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin osvrnuo se na nedavno prisustvo na samitu BRIKS-a u Kazanju, gde je istakao da je Srbija bila među prijateljima.

– BRIKS je probudio nadu za značajan deo sveta, nadu da je drugačiji i pravedniji svet moguć, da velike sile mogu da komuniciraju sa malim zemljama kao da su potpuno ravnopravni partneri bez političkih, ekonomskih ili drugih uslovljavanja. Prema Srbiji su pokazali veliki osećaj gostoprimstva, radosti što smo došli. Meni je bilo mnogo lakše nego predsedniku Vučiću koji je u to vreme imao veoma teške razgovore u našoj zemlji, ja sam u Kazanju bio među prijateljima. U BRIKS-u Srbija je među prijateljima – izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji je predvodio delegaciju Srbije na samitu BRIKS-a, gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a.

Istakavši da to što je na poziv predsednika Putina na samit u Kazanju došlo preko 40 zemalja govori koliko je glupo pokušati izolovati Rusiju, koliko je glupo pomisliti da možete da uplašite Kinu, ili da možete da naterate Srbiju da prestane da sama bira svoje prijatelje. „BRIKS je skup slobodnih zemalja, slobodnih ljudi. BRIKS je platforma, drugačija nego što mi zamišljamo međunarodne organizacije. BRIKS nije formiran na osnovu bliskosti u smislu granica, kao EU, već bliskosti u smislu sistema vrednosti, a to je ono gde Srbija želi da učestvuje.“

Naglasio je da BRIKS Srbiji otvara i nudi tržište bez uslovljavanja i da bismo bili jako neodgovorni da ne istražimo sve mogućnosti.

– Nisu nama ni Kina, ni Rusija, ni Indija, Brazil, Južna Afrika, Iran, Saudijska Arabija, UAE, neke od najbogatijih zemalja sveta, postavile ni jedan jedini uslov. Niko nije rekao – priznajte Kosovo, nije od nas Rusija tražila da uvedemo sankcije Evropskoj uniji, nije od nas Kina tražila da promenimo izborne zakone, Indija da legalizujemo homoseksualne brakove. Nisu tražili ništa. Tražili su, ako to uopšte možemo tako nazvati, da budemo to što jesmo, da vodimo samostalnu politiku i da radimo onako kako nama odgovara. Predsednik Putin je uvek govorio – sve što je dobro za Srbiju je dobro i za Rusiju, to je rekao i u razgovoru sa našim predsednikom – rekao je potpredsednik Vulin.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin istakao je takođe u jutarnjem dnevniku RTS-a da je Srbija jedina zemlja u Evropi, zahvaljujući predsedniku Vučiću na prvom mestu, koja nije uvela sankcije Rusiji.

– To ceni Moskva, naravno i u ekonomskom i političkom smislu, ali na prvom mestu u istorijskom smislu, da istorija nije samo mrtvo slovo, da bliskost naroda nije samo priča iz bajki nego da to zaista postoji – poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.

Dodao je da je imao čast da više puta razgovara sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i da su uvek razgovarali o istim stvarima, o situaciji u svetu i o tome šta je potrebno da se naši odnosi još više poboljšaju kao i da dve zemlje nemaju otvorena pitanja.

– Rusija i predsednik Putin izuzetno cene srpsku poziciji i poziciju predsednika Vučića. Da je Srbija ta koja je, uprkos svim pritiscima, u stanju da se sa njima nosi, a mi smo zemlja okružena članicama NATO-a, koja je daleko i od Rusije i od Kine, ali ima samostalnu i suverenu politiku i to izaziva ne samo zahvalnost, ljubav i poštovanje, već i iskreno poštovanje za hrabrost. I predsednik Putin to uvek ističe. Nakon mog govora je prvo to istakao. I dok sam razgovarao sa svakim od svetskih lidera, i sa predsednikom Sijom, i sa Erdoganom, Lukašenkom, Madurom, i mnogim drugim predsednicima sa kojima sam imao prilike da razgovaram na samitu BRIKS-a, svi su me prvo pitali kako je predsednik Vučić i pozdravili ga, predsednik Si je za predsednika Vučića rekao – moj brat. To nije mala stvar u svetskim okvirima. Svako od njih je rekao da izuzetno ceni hrabru srpsku poziciju i to što je Srbija u stanju da ima samostalnu politiku, a mnogo veće zemlje od nas nemaju samostalnu politiku, niti ih ko šta pita niti se oni trude da budu pitani. Srbija odlučuje sama i upravo zbog toga je imala ogromno poštovanje i na 16. samitu BRIKS-a – rekao je potpredsednik srpske vlade.

(Pančevac/Novosti)

