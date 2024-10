VUČIĆ I ŠUJOK U ŽABLJU: Danas u Evropi nemamo bližeg saradnika i prijatelja od Mađarske

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Mađarske Tamaša Šujoka. Posle niza sastanaka, usledile su posete Čurugu i Žablju.

Obraćanje predsednika Vučića

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije je na početku obraćanja kazao da je Balint pomenuo sve ljude koji su doprineli dobrim odnosima Srba i Mađara, ali je zaboravio one koji su najviše doprineli, Viktora Orbana i Ištvana Pastora.

– Na njihovu inicijativu postignut je dogovor da kada dođe do promena u Srbiji da uspostavimo istinsko prijateljstvo… Da li je to bilo lako, pa nije. Posle vekova i decenija neslaganja i mržnje nije lako doći do toga ne samo da se poštujete već i podržavate, osećate nakolonost nekada i ljubav. Mnogo truda, energije i dobre volje je za to potrebno. Neodgovornim potezima se to preko noći sruši – rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da Mađare nikada ne bi izostavio iz političkog delovanja, ni na lokalnom nivou.

– Kada neko zaboravi natpise na mađarskom mi ga Srbi opomenemo, jer mora da zna kakvu politiku vodimo… Rezultat toga je mir i dobro prijateljstvo. Danas u Evropi nemamo bližeg saradnika i prijatelja od Mađarske u svakom trenutku. O nekoj rezuliciji se odlučivalo u UN, pa mi je premijer javio da će uprkos pritisku ostati neutralni… Onda je predsednik Vlade, rekao “Aleksandre… razumeo sam, prijatelji su tu kad je teško, Mađarska će biti protiv“ i ja to nikada neću moći da zaboravim – rekao je Vučić.

Prisetio se Ištvana Pastora i razgovora sa njim, i kako mu je jednom prilikom Pastor ukazao koliko su zajedničkih projekata realizovali.

– Ištvan nas je uveo u taj brzi voz drugačijih odnosa Srba i Mađara i ne smemo iz njega da se vraćamo u vozove koji idu 26 km/čas. Zahvalio bih se Vladi Mađarske na podršci da ovaj hram bude obnovljen – rekao je Vučić, te istakao kako je srećan i ponosan što je danas u Žablju, iako su mu mnogi postavljali pitanje zašto nije otišao na neko drugo mesto.

– Mislim da će se u svetu odvijati teške stvari… Brinem i pomalo se i plašim, ali imam nadu da ćemo zajednički mi i Mađari moći da razumemo koliko je mir važan, ne između nas već da drugi razumeju da je to jedini način kako se problemi rešavaju. Zahvalio bih se Šujoku koji daje novi doprinos u stvaranju boljih odnosa između naših zemalja. Daću sve od sebe da naše odnose niko ne pokvari, ne zamuti i brinuću o pravima Mađara… Čak ne volim da govorim ‘prava manjina’, jer kada je loše u zemlji, loše je svima jednako ali i kada je dobro treba da bude dobro svima – rekao je Vučić, te se izvinio jer nije načuio mađarski jezik, te se nada da će u budućnosti i to da popravi.

Predsednik Srbije je još jednom čestitao osveštanje crkve, te kazao kako će otići i do pravoslavnog hrama Sv Nikole i da upali sveću za Ištvana Pastora.

– Verujem da će mlađi mnogo da nauče od Pastora i moći da služe narodu. A kada služite narodu da znači da čuvate dobre odnose sa onima koji sa vama žive – rekao je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



Obraćanje predsednika Mađarske

Tamaš Šujok, prvi čovek Mađarske tokom svog obraćanja u Crkvi istakao je da se ovaj hram do nevadno nalazio u lošem stanju a danas se osvećuje u potpuno novom ruhu.

– Obnova može da utiče i na naše narode, jer jača veru u ljudskost i veru u našu zajedničku evropsku sudbinu. Osvećenje je sakralni čin i to je susret sa Gospodom Bogom, međutim osim toga što je ovaj hram dom za ljude koje se okreću Bogu on će od danas postati i simbol našeg mađarsko-srpskog prijateljstva – rekao je Šujok.

Kako kaže tragični događaji 20. veka koja su posebno pogodili Žabalj, bili su tema razgovora današnjih susreta, i narod želi mir pa su svi međusobno oprostili jedni drugima.

– Zajedno idemo putem pomirenja u bratstvtu. Doživeli smo da se ukine kolektivno osuđivanje Mađara i zajednički smo se poklonili žrtvama sa jedne i druge strane u znaku hrišćanstav i ljudskosti. Time potvrđujemo da želimo biti dobre komšije i prijatelji, ne samo po reči već i po delu… Danas smo otvorili novo pohglavlje u procesu pomirenja sa osvećenjem ovog hrama, jer opet može da služi vernike u Žablji i okolini – dodao je predsednik Mađarske.

Šujok je poručio da hramovi Snežna Gospa i Svetog Nikole unatoč različistostima žive zajedno.

– Ovo je i dan pobede jer pokazujemo da male zajednice mogu da imaju svoju budućnost i da je ostavre ako su istrajni. Vernici u Žablji se nisu pdrekli svog hrama i kada nisu imali sredstava i kada su videli da im crkva propada nego su radili na tome da dđe do obnove… – kaže Šujok.

Prema njegvoim rečima ovaj čin pokazuje snagu hrišćanske Evrope.

– Beograd i Budimpešta su zajednički dali odgovor na istoriju koja je pisana – dodao je.

– Ovaj hram je novi simbol mađarskog i srpskog prijateljstva – kaže Šujok.

Arpad Fremond se obratio prisutnima

Predsednik Nacionalnog sveta Mađara, Arpad Fremond zahvalio se predsedniku Vučiću za sve što je učinio za njih.

– Možemo da svedočimo da veze ne postoje samo u rečima, već i mnogim stvarima oko nas – rekao je on.

Kako kaže zahvalan je na istorijskom pomirenju, i sada mogu zajedno svim nadolazećim generacijama da posluže kao primer zajedništva.

Potom je dečiji hor izveo još jednu duhovnu numeru.

Obraćanje Balinta Pastora

Prvi se obratio Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara,koji je rekao da se danas piše zajednička istorija srpskog i mađarskog naroda.

Kako je istakao zahvalan je predthondim predsednicima Srbije i Mađarske, ali i aktulene koji nastavljaju politiku pomirenja.

– Ovaj hram je sam po sebi simbol Mađara ovde na Šajkačkom prostoru… Ljudi koji su nekada ovde živeli nisu tako zamislili svoju budućnost, jer je retkost da pravoslavna i katolička crkva stoje jedna pored druge… Istorija i negativci koji su je pisali doneli su sasvim drugu budućnost. Srećom od 2013. pišemo novo poglavlje – rekao je on te zahvalio predsedniku Vučiću kao iskrenom prijatelju mađarskog naroda.

Kako kaže zahvaljujući Vučiću i njegovim odlukama skinuta je ljaga sa mađarskog naroda.

(Pančevac/Novosti)

RUČAK U ČAST ŠUJOKA Vučić: Uprkos teškim vremenima, naše dve zemlje mogu da naprave veliki iskorak u budućnost

VUČIĆ I ŠUJOK SE OBRATILI JAVNOSTI: Odnosi između Srbije i Mađarske na najvišem nivou u istoriji