DR POPOVIĆ: Trudnice iz Opova moći će da završe sve neophodne preglede na jednom mestu

U Dom zdravlja Opovo stigao je nov video kolposkop za ginekološku službu, čime je segment rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi objedinjen. Sredstva za ovaj aparat obezbeđena su zahvaljujući pokrajnskom Sekretarijatu za zdravstvo. Prema rečima doktorke Sofije Popović, direktorke Doma zdravalja Opovo, ženama i trudnicama je sada omogućeno da kompletan pregled urade na jednom mestu.

Nakon nabavke novog ultrazvučnog aparata sa kolor doplerom u Dom zdravlja Opovo je stigao i novi ginekološki video kolposkop.

Kolposkopi su medicinski aparati koji omogućavaju pregled grlića materice pod osvetljenjem uz istovremeno uveličavanje slike i imaju veoma važnu ulogu pri ranoj dijagnostici malignih tumora. Zahvaljujuči novim aparatima trudnice i žene iz ove južnobanatske opštine moći će u svom domu zdravlja da završe sve neophodne preglede, kaže doktorka Sofija Popović, direktorka Doma zdravlja Opovo.

– Trudnice ne moraju nigde ići, ovde postoji 4D ultrazvuk gde se može pratiti kompletno trudnoća sve vreme. Ultrazvučni aparat je sada potkrepljen nečim novim, to je video kolposkop, tako da se promene na grliću će se videti jer će biti olakašano i doktoru da to vidi u najsavremenijim uslovima na ekranu. Smatramo da smo ovim i ginekološku službu maksimalno opremili, mislim da trudinica sada ima izbor i da ne mora zbog dijagnostike i stručnosti odlaziti dalje. Sada na jednom mestu imate opremljenost i stručnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to je ono u šta država ulaže i radi da ti pregledi budu besplatni i relavantni

Dom zdravlja Opovo poslednjih godina dosta je ulagao kako bi unapredio svoj rad. Kupljeni su novi savremenei aparati koji omogućavaju kvalitetnu i brzu dijagnostiku. Ove godine je takođe zahvaljući konkursku pokrajnskog Sekretarijata za zdravsto kupljen još jedan ultrazvučni aparat, koji će omogućiti lekarima da rade redovne radiološke, ali i preventine preglede. Vrednost oba aparata je oko 8 miliona dinara.

