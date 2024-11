„Mesec čistoće”: Uspešno veliko spremanje grada

Jesenja akcija sakupljanja i odnošenja kabastog otpada ispred domaćinstava u Pančevu, Starčevu i Dolovu počela je 1. oktobra i trajala do pretposlednjeg dana prošlog meseca. Stanovnici su mogli da iznesu stari nameštaj, ambalažu, baštenski i sav drugi otpad, izuzev građevinskog šuta. Radne jedinice JKP-a „Higijena” – „Čistači” i „Iznošenje otpada” – odvozile su otpad prema objavljenom rasporedu.

Kako bi se sprečio nastanak divljih deponija, prolećno i jesenje odnošenje komponenti otpada koje ne smeju dospeti u kontejnere sprovodi se duže od decenije u Pančevu i pet godina u Starčevu i Dolovu. Akcije se izvode tako što je četiri-pet ekipa svakodnevno na ulicama i pomoću vozila s dizalicom – malog i velikog grajfera, kao i tri kamiona, prevoze otpad do deponije. Od ponedeljka do četvrtka, od 7 do 15 sati, prelažene su ulice u okviru rasporeda, a petkom se obilazio isti teren kako bi se utvrdilo da li ima ostataka otpada, kao i po pozivu stanovništva. Poslednjeg petka u mesecu, 25. oktobra, kao i tokom dva poslednja dana akcije, 29. i 30. oktobra, pregledane su sve ulice čišćene od prvog dana.

O detaljima velikog spremanja grada razgovarali smo s novim vršiocem dužnosti direktora JKP-a „Higijena” Bobanom Đurđevim. On je rekao da ovo preduzeće i građani posredstvom akcija udruženo deluju u očuvanju okoline, kontejnera i vozila, pa dodao:

– Zabeležen je najveći odziv stanovništva otkad traje ova akcija. Zaposleni u „Higijeni” odneli su najviše starog nameštaja na deponiju i, u poređenju s prethodnim godinama, manje količine biljnog otpada i ambalaže. Na ovaj način se direktno neutrališu uzroci nastajanja smetlišta, gde se komunalni otpad odlaže bez poštovanja sanitarnih propisa i zakonskih regulativa. Bilo je svakodnevnog posla, pogotovo petkom, pri reviziji terena. Akcija je dobro osmišljena i nema zaostatka u redovnim aktivnostima radnih jedinica „Iznošenje otpada” i „Čistači” – u pražnjenju kontejnera i kanti za komunalni otpad i čišćenju javnih površina. Sugrađanke i sugrađani koji su poštovali raspored olakšali su radnicima posao.

Boban Đurđev, koji je na septembarskoj sednici Skupštine grada imenovan za v. d. direktora JKP-a „Higijena”, tokom poslednjih dvadeset godina radio je u Odeljenju komunalne inspekcije kao inspektor i kao sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove, a učestvovao je u sprovođenju Zakona o komunalnim delatnostima i iz aspekta funkcionisanja i poslovanja JKP-a „Higijena”. Đurđev kaže da će ovo javno preduzeće nastojati da ostvari bolju saradnju sa inspekcijskim službama. Ta interakcija će pomoći, prvo, na nivou kontrole tokova otpada, odnosno u nadzoru nad fizičkim licima, ali i pravnim subjektima, za koje važeća zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom propisuje da su dužni da razvrstavaju ambalažni otpad koji generišu i privremeno skladište.

Prema rečima Bobana Đurđeva, brojna domaćinstva su uredno iznela svoj kabasti otpad ispred dvorišta i, ne odlažući ga pored kontejnera tokom godine, pomogla u očuvanju okoline. Uprkos tome aprilska i oktobarska akcija često nisu dovoljne da bi se održala higijena grada. Kako je Đurđev zaključio, od velike pomoći bi bilo da svi odgovorno i uzorno postupaju – da sačekaju akcije ili upute zahtev „Higijeni” da na staru deponiju pravilno odveze šut nastao prilikom renoviranja objekata.

Šef RJ „Čistači” Boban Rakidžić kazao nam je da je sakupljeno oko hiljadu trista kubnih metara kabastog otpada. U Starčevu je bilo najviše starog nameštaja, a u Pančevu i Dolovu mešovitog otpada.

– Prikolica kamiona se vrlo brzo popuni starim krevetima, ormarima, foteljama, tepisima, flašama, teglicama i gajbicama. Do sada je bilo nekoliko slučajeva kašnjenja u poštovanju rasporeda, pa su se zaposleni vraćali na pojedine adrese; u Starčevu je zabeležen najbolji rezultat akcije. U Vojlovici se uredno pridržavaju rasporeda i uvek ima mnogo kabastog otpada ispred kapija. Problem je kada se gomile postave u nepristupačnim delovima placeva, dalje od puta, ili ispod drveta, pa ih zbog krošnje nije moguće podići dizalicom. Zabeležili smo pedesetak telefonskih molbi građana za dolazak – naveo je Rakidžić i dodao da su radnici radili i van predviđenog vremena za akciju kako bi brže raščistili teren.

Jedan od zaposlenih u RJ „Čistači”, Igor Jevtović, kazao je da postoji odlična koordinacija s kolegama iz RJ „Iznošenje otpada”. Objasnio je:

– Kada smo u dugim seoskim ulicama ili u Vojlovici, kolege nam pomažu pratnjom – isprazne nam prikolice pretovarom otpada u veliki kamion grajfer da ne bismo morali svaki put da prevozimo otpad do deponije. Tako štedimo vreme i gorivo. Radnici „Higijene” su i mimo akcija dvadeset četiri sata tokom svih dana u godini na terenu i uz redovne poslove čiste divlje deponije koje osvanu pored kontejnera ili na drugim površinama.

V. d. direktora JKP-a „Higijena” u vezi s boljom saradnjom sa inspekcijskim službama dodaje: – Imaćemo bolje sprovođenje Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Pančeva, u kom učestvuje Republička veterinarska inspekcija. Odgovorno vlasništvo i mikročipovanje, sterilizacija i vakcinacija protiv besnila olakšaće rad naše RJ „Zoohigijena”, u okviru koje posluje Prihvatilište za pse, čiji je kapacitet osamdeset odraslih pasa.

Sav prikupljen otpad će biti izmeren i razvrstan; ambalaža će biti upućena na reciklažu, što je još jedan doprinos zaštiti životne sredine. Građanima je omogućeno da kabasti i građevinski otpad odnesu na staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra, i na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen račun „Higijene” za odnošenje komunalnog otpada.

Radno vreme stare deponije u Ulici Dimitrija Tucovića 135 tokom zime je svih sedam dana u nedelji od 7 do 16 sati. Drugi način za pravilno odlaganje kabastog otpada je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene” u vidu vanredne usluge koja se naplaćuje prema cenovniku postavljenom na sajtu preduzeća.

