HOROSKOP ZA 5. NOVEMBAR Evo ko treba da zauzme liderski stav

OVAN: Danas se potrudite da radno okruženje prilagodite svom ritmu, koji bi trebalo da bude mirniji, ali ništa manje zahtevan. Bilo bi poželjno da zauzmete liderski stav. Izbegnite ljubomorne komentare na račun nekoga do koga vam je stalo. Zdravlje je dobro.

BIK: Tokom današnjeg dana vaša poslovična fleksibilnost i prilagodljivost može biti na iskušenju prouzrokovanim novonastalim okolnostima. Neka porodična dešavanja nateraće vas da se povučete u drugi plan i sve posmatrate iz drugačijeg ugla. Prijala bi vam šetnja.

BLIZANCI: Neki predstavnici ovog znaka mogli bi da dobiju zanimljive ponude i ostvare važne kontakte koji ih vode u sigurniju poslovnu budućnost. Bilo bi dobro da svojim postupcima pokažete koliko ste posvećeni i odani svom partneru. Vreme je za redovnu kontrolu kod lekara.

RAK: Veliki broj dokumentacije i nekih zaostalih obaveza dočekaće vas na poslu danas. Bilo bi dobro da prvo razrešite one najkomlikovanije, a one druge ostavite za kasnije. Posle napornog dana, neće vam ostati mnogo energije za duge razgovore i rasprave kod kuće.

LAV: Postoji mogućnost da vas saradnici, a i vi sami sebe zatrpate dodatnim obavezama i nerešenim stavkama. Podelite posao i lagano rešavajte jedno po jedno. Za slobodne rođene u ovom znaku, na pomolu je mogućnost za novi početak. Dobrog ste zdravlja.

DEVICA: Trebalo bi da se strpite i sačekate na neke krupnije i uspešnije poslovne rezultate. Potrebna vam je stabilizacija opštih kriterijuma u kojima se mnogo bolje snalazite. Nema bitnih promena na privatnom planu i sve teče svojim tokom. Dobro se odmorite.

VAGA: Današnji dan donosi vam pohvale za ono što ste svojim radom i zalaganjem postigli u prethodnom periodu. Za neke od vas to može da znači napredovanje u karijeri. Sa bliskom osobom bi trebalo da na krajnje diplomatski način razrešite izvesne probleme.

ŠKORPIJA: Ukoliko odlučite da danas radite nekoliko stvari istovremeno, povedite računa da budete veoma skoncentrisani da ne bi došlo do izvesnih propusta. U partnerskim odnosima, sasvim je normalno da povremeno dođe do neslaganja, pa čak i oko banalnih stvari.

STRELAC: Događa se, čak i najboljima od vas, da povremeno dođe do nesporazuma na polju komunikacija. Trebalo bi da budete jasni i staloženi u predstavljanju svojih zamisli. Na emotivnom planu, budite otvoreni i spremni na kompromis. Prijala bi vam brza šetnja.

JARAC: Danas su moguće neke izmene u bitnim parametrima koje će od vas zahtevati da se u hodu prilagođavate novonastalim okolnostima. Planove o kojima razmišljate podelite sa bliskom osobom da biste ih sagledali iz nove perspektive. Dobro se naspavajte.

VODOLIJA: Odličan radni dan je pred vama. Osnovni preduslov je da na realan način odredite prioritete i da shodno tome završite svoje radne obaveze. Povoljan je trenutak da sa dragom osobom počnete sa pravljenjem planova za uređenje životnog prostora. Zdravlje je dobro.

RIBE: Postoji mogućnost da danas dođe do izvesnih problema sa dokumentacijom, a moguće je i odlaganje nekih poslova na kraći vremenski rok. Nema razloga da se preterano brinete. Ukoliko preispitujete neke svoje odluke, posavetujte se sa bliskom osobom.