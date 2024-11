Dan čistog vazduha: Deca na ekološkoj radionici

Jedan od veoma važnih datuma u ekološkom kalendaru – 3. novembar, Svetski dan čistog vazduha, Grad Pančevo je obeležio likovno-ekološkom radionicom za decu uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Deca su saznala nešto više o očuvanju čistog vazduha, zašto je on bitan za živa bića, zbog čega treba što više vremena provoditi u prirodi, a razgovaralo se i o dečjim idejama i predlozima za to kako da se čist vazduh i priroda sačuvaju.

Na radionici je bilo dvadesetoro dece, a njihove radove je stručna komisija odabrala za izlaganje u holu zgrade Gradske uprave. Radovi su birani među dečjim crtežima pristiglim iz brojnih osnovnih škola s teritorije grada Pančeva koje su se odazvale pozivu Gradske uprave da sa decom, u okviru škole, razgovaraju na temu vazduha i da o tome s njima crtaju. Radionici je prisustvovala i Katarina Banjai, članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Nakon radionice su dodeljene nagrade za dečje likovne radove. Naime, sva deca koja su prisustvovala likovnoj radionici dobila su na poklon prigodne dečje časopise i bojanke na temu zaštite životne sredine, a Katarina Banjai i doktor likovnih nauka Miroslav Prvulj, predsednik komisije, uručili su deci u prisustvu njihovih roditelja i bicikle (prva nagrada), grafičke table za crtanje (druga nagrada), kao i grafičke table – tablete (treća nagrada).

Bicikle su svojim radovima zaslužili David Anđelković (drugi razred OŠ „Olga Petrov” iz Banatskog Brestovca) i Andrea Karafilovski (prvi razred OŠ „Goce Delčev” iz Jabuke), grafičke table Jovan Borojević (treći razred OŠ „Aksentije Maksimović” iz Dolova) i Valentina Adamović (prvi razred OŠ „Olga Petrov”), a grafičke table – tablete Nina Gligorijev (treći razred OŠ „Aksentije Maksimović”) i Milica Kukić (prvi razred OŠ „Goce Delčev”).

Katarina Banjai je deci zahvalila na učešću i pozvala ih da naučeno prenesu svojim drugarima i roditeljima, kako bismo svi zajedno čuvali životnu sredinu.

– Cilj obeležavanja ovog datuma, 3. novembra, jeste da nas podseti na to da nam je vazduh neophodan i da nas upozori na opasnosti usled svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu. Najveći izvori zagađenja i u Srbiji i u Pančevu su saobraćaj, industrija i kućna ložišta. Svako od nas utiče na kvalitet vazduha i zato je važna edukacija, koja je najproduktivnija kod dece koja tek stiču ekološke navike, a ja danas imam čast i veliko zadovoljstvo da sa decom obeležim ovaj važan datum. Svi pristigli radovi su zaista bili kvalitetni i žiri je imao veoma težak zadatak i zbog toga smo nagradili dvadesetoro dece – kazala je Katarina Banjai.

Miroslav Prvulj je dodao da je jako važno što su deca odvojila vreme da promisle i nacrtaju radove koji su ponovo pokazali da imaju pametne ideje o tome zašto je vazduh važan i kako to likovno predstaviti. Prema njegovim rečima, nijanse su odlučivale o tome ko će dobiti neku od glavnih nagrada, jer su svi crteži bili jednako kvalitetni. Dečji likovni radovi na temu čistog vazduha izloženi su u holu zgrade Gradske uprave, pogledajte ih.

