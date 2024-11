SKUPŠTINA GRADA PANČEVA: Od izbora zamenjeno 10 odbornika

Formiranje vlasti odmah nakon izbora po pravilu donosi i promene na spisku odbornika, ali se posle dve postizborne sednice pančevačke Skupštine, od 8. jula i 29. septembra, može očekivati da trenutni saziv bude dugovečniji. Zamenjeno je deset odbornika i kao što se dalo očekivati najviše – osam – na listi koju predvodi Srpska napredna stranka, koja je i formirala vlast u gradu.

Po Zakonu o lokalnoj samoupravi odborniku prestaje mandat, između ostalog, ako je preuzeo funkciju koja je nespojiva s funkcijom odbornika ili ako je podneo ostavku. Upravo zbog ova dva razloga utvrđen je „prestanak mandata” za deset odbornika u pančevačkoj Skupštini od jula do danas, mada odbornik može da dobije crveni karton i ako pravosnažno bude osuđen na zatvor od najmanje šest meseci, ako se utvrdi da je nesposoban da vrši izborno pravo, ako prestane da bude državljanin Srbije ili se preseli iz grada ili opštine gde je izabran.

Ponekad i „crveni kartoni” za odbornike

Mandat koji prestane odborniku pre nego što istekne vreme na koje je izabran izborna komisija rešenjem dodeljuje prvom narednom kandidatu sa iste izborne liste. Nekada su stranke svojevoljno odlučivale o tome ko će sa liste zameniti bivšeg odbornika, ali sada to mora biti sledeći sa spiska kandidata. Mada, i on može podneti ostavku, i tako redom sve do poslednjeg, a onda mandat ide u ruke prvom kandidatu s druge izborne liste koja ima sledeći najveći količnik za koji nije bio dodeljen mandat odbornika.

Kako do svog odbornika

A od 1992. godine, kada smo se prvi put posle Drugog svetskog rata oprobali na višestranačkim izborima i u lokalu, promenili smo tri modela izbornog sistema. Najpre su odbornici su bili birani po dvokružnom većinskom sistemu a pošto je bila potrebna apsolutna većina da bi neko postao i odbornik, često smo imali i drugi krug izbora. Zato smo tada malo više imali bar osećaj ko je naš „lični” odbornik, makar po tome što su nam se umiljavali tokom izbora, pošto njihov opstanak u skupštini kasnije nije zavisio od nas birača. Sistem relativne većine igrao je samo jedno leto, to jest primenjen je samo na izborima 2000. godine – kada je bilo bitno u prvom krugu osvojiti bilo kakvu većinu. A od 2004. glasamo po većinskom sistemu i u lokalu, pa je tako jedan grad ili opština jedna izborna jedinica. Ali je još jedna novina, tada uvedena, takođe napuštena. Dobra ideja da se gradonačelnik bira neposredno pretvorila se u cirkus jer su oni često bili samo „princeze na listu lokvanja” pošto je veliki broj lokalnih samouprava bio skoro blokiran ako prvi čovek grada nije imao većinu i u skupštini.

Iako nikada nismo imali baš svog odbornika, ipak su liste donele još veće obezličavanje i u lokalu, gde bi kontakt s našim izabranicima bio veoma važan za ostvarivanje interesa koje komuna zahteva. Ipak se i dalje za jedan od kriterijuma transparentnosti rada lokalne samouprave smatra objavljivanje mogućnosti komuniciranja s odbornicima. Takvu praksu ima 13 odsto lokalnih samouprava u Srbiji – Novi Pazar, Veliko Gradište, Mionica, Tutin, Kruševac…, ali ne i Pančevo. Mi se možemo samo pohvaliti spiskom odbornika na gradskom sajtu bez navođenja liste na kojoj su izabrani, ali smo zato ipak dobri kada je u pitanju obelodanjivanje i dnevnog reda i odluka Skupštine grada. Takvu praksu ima 35 od 145 opština i gradova u Srbiji. Ali pošto je Pančevo, i pored svoje veličine, varoš u kojoj se mnogi znaju, ovom prilikom objavljujemo imena odbornika posle promena koji će duže potrajati. Aleksandru Stevanoviću kao gradonačelniku, Branislavu Raketiću kao članu Gradskog veća i Predragu Stojadinovu kao zameniku gradonačelnika, svoj trojici sa liste Srpske napredne stranke, prestao je mandat odbornika zbog preuzimanja funkcije, dok su sa iste liste Danilo Bjelica, Marijana Gligorić Ilić, Maja Vitman, Milan Stanković i Jelica Petrović podneli ostavke, uglavnom zbog svojih drugih zaduženja, iako bi po zakonu mogli ostati odbornici. Iz Skupštine grada se povukla i Milica Tomić sa liste „Pančevo protiv nasilja”, dok se sa liste Saveza vojvođanskih Mađara mandata najpre odrekao Karolj Ranc, a zatim i Ivan Andrejević, koji ga je zamenio. Ispred imena su navedeni redni brojevi koje su imali kao kandidati na svojim listama a kod odbornika koji nisu iz Pančeva navedeno je iz kojeg su naseljenog mesta,

1. Lista „Aleksandar Vučić – Pančevo sutra”:

2) Goran Milošević, 1968, master političkih nauka

3) Milana Tirnanić, 1994, atletičarka

4) Dr Slobodan Ovuka, 1963, specijalista ginekologije i akušerstva

6) Simo Trkulja, 1953, predsednik Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva

7) Dr Veljko Božić, 1965, lekar specijalista otorinolaringologije i supspecijalista menadžmenta u zdravstvu

9) Goran Divljak, 1968, osnivač i vlasnik preduzeća „Makel elektro”, B. N. Selo

9) Zora Čubrić, 1964, predsednica Udruženja žena „Etno kutak”, Kačarevo

10) Andrea Stojadinov, 2000, džudistkinja

11) Marko Mladenović, 1990, master inženjer zaštite životne sredine, Jabuka

12) Saša Levnajić, 1980, advokat

13) Jana Marek, 2003, studentkinja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

14) Ivan Tešić, 1986, diplomirani ekonomista

15) Dragana Kuprešanin, 1983, diplomirani pravnik

16) Dalibor Ivankov, 1980, specijalista strukovni ekonomista profesional master iz oblasti ekonomskih nauka, Starčevo

17) Stevan Mihajlov, 1977, diplomirani inženjer elektrotehnike, računarstvo i informatika, B. N. Selo

18) Nada Milanović, 1973, diplomirani ekonomista

19) Snežana Lazić, 1993, strukovni ekonomista

20) Dragoslav Gligorijev, 1981, apsolvent poslovnog menadžmenta, Dolovo

21) Đura Topalović, 1981, diplomirani menadžer, Omoljica

22) Dijana Bogdanović, 1986, hemijsko-tehnološki tehničar, Glogonj

23) Nedeljko Topić, 1969, Škola upravnih poslova, B. N. Selo

24) Vesna Radosavljević, 1980, strukovni ekonomista, Starčevo

26) Natalija Stojnić, 1982, poljoprivredni tehničar

27) Vladimir Đurica, 1983, diplomirani ekonomista

28) Milica Cvetić, 1984, poljoprivrednik

29) Branislav Gligorić, 1983, hemijski tehničar u industriji nemetala

31) Dragan Miričić, 1985, poljoprivredni tehničar, B. Brestovac

34) Lidija Stanković, 1981, geodetski tehničar

35) Tigran Kiš, 1964, diplomirani pravnik

36) Jakša Balčaković, 1957, master tehničkih sistema

37) Branka Petrović, 1974, diplomirani ekonomista

38) Joška Duduj, 1975, bravar, Ivanovo

39) Pavlinka Jelić, 1986, diplomirani pravnik

41) Jelena Šinik, 1980, diplomirani ekonomista

42) Milenko Čučković, 1962, profesor

43) Aleksandar Jošić, 1983, diplomirani ekonomista

44) Vesna Furundžić, 1981, specijalista strukovni ekonomista iz oblasti ekonomskih nauka

45) Miloš Matić, 1996, geodetski tehničar

46) Armend Hoti, 1958, penzioner

47) Jelena Prostran, 1981, diplomirani defektolog – logoped, Jabuka

49) Miljana Vuković, 1994, medicinska sestra-tehničar, Dolovo

50) Zoran Stanić, 1978, dipl. ekonomista

51) Dejan Simeunović, 1976, dipl. ekonomista

52) Nikola Đukanović, 1980, diplomirani menadžer

53) Branko Bokun, 1959, penzioner, Kačarevo

54) Tina Granić, 1987, dipl. ekonomista

55) Dragana Kostić, 1995, dipl. ekonomista, B. N. Selo

57) Bojan Petković, 1990, strukovni ekonomista

67) Slobodan Mrđen, 1974, prof. fizičke kulture

2. Savez vojvođanskih Mađara:

3) Klara Đerfi, 1979, kontrolor kvaliteta

3. Pančevo protiv nasilja:

1) Stanko Pužić, 1985, diplomirani inženjer menadžmenta

2) Tamara Maksić, 1980, master ekonomistkinja

3) Zoran Jovanović, 1955, profesor matematike

4) Predrag Patić, 1967, dipl. ekonomista

6) Danail Vučkovski, 1988, poljoprivrednik-povrtar, Glogonj

7) Miloš Marković, 1992, HR administrator

8) Isidora Tornjanski, 1975, profesor srpskog jezika

9) Slobodan Bugarin, 1986, muzičar, diplomirani menadžer

10) Višnja Nedić, 1962, penzioner

11) Dragan Popović, 1960, maturant gimnazije

12) Milan Rajin, 1981, master ekonomije, master poljoprivredne tehnologije, B. N. Selo

4. Grupa „Pančevo – vaše komšije”:

1) Igor Vuković, 1986, diplomirani ekonomista

2) Nikola Cvetanović, 1987, advokat

3) Tijana Jovišević, 1987, advokatski saradnik

4) Dragan Mileusnić, 1986, video-producent

5) Valentina Stanišić, 1974, matematički programer

6) Vukašin Čukić, 1986, diplomirani pravnik

7) Siniša Kojić, 1965, novinar, B. N. Selo

8) Slobodan Damjanov, 1966, novinar

9) Ružica Beč, 1969, vaspitač

(Pančevac/N. Simendić)

Istorija pančevačke demokratije: Rezultati izbora (1992-2024)