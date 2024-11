HVALA TI BOŽE NA SITNICAMA: Evo čime se bavi otac Predrag Popović kada skine mantiju

Otac Predrag Popović je na Instagramu izrazio zahvalnost na svemu što ima i što čini njegov život u ovom trenutku. Sveštenik kada ne radi svoje uobičajene poslove vezane za crkvu, vreme provodi radeći na svom imanju.

Otac Predrag je na Instagramu podelio nekoliko fotografija gde je izrazio zahvalnost za sve što ima. Na fotografijama se vidi kako obilazi imanje, radi u polju i u pauzama uživa u kafici sa svojom suprugom.

– Hvala ti Bože na malim sitnicama. Na ovoj travi što je kosim, na voću što u njoj raste, zečevima što među stablima trče. Na ovoj žutoj kofi što drži dve žute šoljice, a i na ovom mom najboljem prijatelju koju pred tobom ovenčah krunom i kroz život vodim. Na ovom divnom danu, tišini, povetarcu i suncu što iz raja kroz špijunku na nas pada. Što nam stvori radost i u istu nas uvodiš. Hvala ti Bože za sve.. I za dobro koje dobro primismo i za zlo koje nas je na dobro napravilo. I čujem te i vidim i osećam iz blagodarnosti pred delom ruku tvojih!, napisao je otac Predrag u opisu objave.

Otac Predrag o parastosu

Otac Predrag Popović inače često deli savete vernicima o hrišćanskom načinu života i njegove reči redovno odjeknu u javnosti.

Tako je nedavno na svom Instagram profilu istakao da je parastos, pre svega, molitva za upokojene, koja je najvažnija.

– Na groblje se ide zbog molitve. Parastos je molitva, molitva za upokojene. I nije za džabe naša crkva propisala da se parastosi daju četrdeseti dan, šesti meseci i sklapa se godina i da se u tom intervalu, ako se stigne, napravi spomenik i da se osvešta. Nije to za džabe. To postoji proces zbog čega je to tako napravljeno, rekao je otac Predrag.

Reči oca Predraga ističu razočaranje prema onima koji dolaze na parastos isključivo zbog hrane, a ne zbog molitve za upokojene.

„‘A znači ne može? Rekoh: ‘Znate šta, dva meseca da dajemo ranije to ne ide’. Lepo, kada padne tada ćemo da damo. Ko je došao zbog hrane, zbog ribe, a nije zbog praseta, taj bolje da vam i ne dolazi. ‘Dobro ću da ja popričam sa ovim mojima, pa ću da se javim’, više me nije zvao. Oni su izašli i dali bez popa. Došli su na grob, servirali su hranu, jeli, pili i otišli kući. A molitva? Koja molitva bre… Koji pokojnik… Nema od toga ništa“, rekao je otac Predrag i dodao:

– Što je najgore, kada dođu na grob, znate šta ljudi prvo urade? Zapale cigaru i stave da gori cigara. Prvo to urade. Kad dođu zapale cigaru, pale sveće, onda stave hranu i ja kad dođem i kažem: ‘Gde je kadionica?’, oni : ‘Uf, gde je kadionica?’. Krenu da otvaraju, a ono kadionica bila tamo gde se pale sveće, oni tu sakrili da neko ne ukrade. A ovi došli, palili sveće, ono garavo, on izneo ovako mi daje. Šta da radim sad sa tim? Uzimam, ložim kadionicu, ovaj uhvati, pali cigaru i stavlja. Reko’ prijatelju: ‘Gasi cigaru, sad ja kadim, a đavo posle neka kadi'“, rekao je otac Popović.

