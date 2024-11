MTS DVORANA: Mateo Bočeli prvi put u Srbiji

Pevač i kantautor Mateo Bočeli već je nastupao na nekim od najvećih svetskih scena i okusio muzičku slavu deleći svoje pesme i osobeni vokal sa publikom širom sveta. Beogradska publika imaće priliku da uživa u njegovim pesmama i glasu na koncertu 19. juna 2025. godine u MTS Dvorani, koji je deo nove evropske turneje „Summer Nights”. Pored Beograda, u okviru turneje nastupiće i obići veći deo Balkana i mesta duž Mediterana, kao i prethodno rasprodate dvorane u Poljskoj, Nemačkoj i Mađarskoj.

Od njegovog prvog nastupa sa samo 18 godina u rimskom Koloseumu, preko dueta sa ocem Andreom Bočelijem i pesme „Fall On Me ” koju su objavili 2018. godine do pevanja ponovo osmišljene verzije „Time To Say Goodbye“ koju je takođe sa ocem izveo na poslednjoj dodeli Oskara, Mateo je aktivno gradio samostalnu karijeru pop pevača moćnog i emotivnog glasa. Nastupao je na nekim od najvećih svetskih bina, a njegova prethodna turneja rasprodala je svetski poznata mesta, uključujući Sidnejsku operu i Kuću slavnih kantri muzike…

(Pančevac)

