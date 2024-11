UBIO MI JE UNUKA! Bolna ispovest deke mališana (2) kog je otac odvezao u smrt

„Neka gori u paklu, zlotvor jedan, ubio mi je unuka,“ ovim rečima otpočinje svoju bolnu ispovest za „Alo“ deda mališana M. M. (2), koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći u četvrtak kod Vršca. Otac mališana, Nikola M. (35), namerno je prešao u suprotnu traku i sudario se sa teretnjakom kako bi se osvetio bivšoj supruzi.

Prema rečima dede, Nikola je tokom vožnje u četvrtak telefonom pozvao bivšu suprugu i poručio joj da više nikada neće videti svoje dete, a zatim je zajedno sa sinom poginuo u saobraćajnoj nesreći u naselju Uljma. Sudar sa kamionom je namerno izazvao.

Otac majke nastradalog dečaka, Dragan Milićev, za zeta nema ni jednu lepu reč, jer je, kako kaže, uništio njegovu porodicu.

„To je jedan kriminalac, lopov, narkoman. Ubio mi je unuka. Neka gori u paklu, tu zaslužuje da bude. Šta mu je krivo dete od dve godine? Namerno se sudario sa kamionom, a prethodno pozvao moju ćerku i rekao joj telefonom da ih više neće videti, zlotvor“, priča za Alo! deka nastradalog mališana.

Kako ističe, prethodno Nikolino ponašanje nije ni naslućivalo da će se desiti tragedija.

„Da smo znali da je takav nikada mu ne bismo dali da ide u vrtić po mog unuka. On je i prethodno odlazio, ništa nije ukazivalo da je spreman to da uradi. Kad god bi ga uzeo, sve bi bilo u redu. Ali on je zlo koje je naškodilo svima. Ubio je svog sina jedinca“, objašnjava Dragan kroz suze.

Nesrećni čovek kaže da je tog tragičnog dana on odvezao unuka u vrtić.

„Stalno sam ga vodio u obdanište. On je bio divno dete, uvek raspoložen. I taj dan sam ga ja odvezao i ostavio u vrtiću, a trebalo je da odem po njega, kao i svaki put, ali ovaj zlotvor se javio i rekao da će ga on uzeti. Zato ja taj dan nisam otišao po njega. Posle sam saznao stravične vesti“, opisuje Dragan i dodaje: „U januaru smo zakazali da unuku slavimo treći rođendan. Sve je bilo isplanirano, moja ćerka je zakupila igraonicu, ali taj rođendan nikada nećemo proslaviti. Nema više našeg anđela. Moja ćerka Branislava, ne može da dođe k sebi. Konstantno je kod nas Hitna pomoć, ona je priključena na infuziju i pije lekove za smirenje, ali ne pomaže, nema njenog sina“, zaključuje očajni deka.

Kako tvrdi, on je bio opasan, a njegov brat je čovek sa debelim dosijeom u policiji i zbog krivičnih dela izdržava kaznu.

„Nemamo ništa lepo da vam kažemo za Nikolu i njegovog brata. To su loši ljudi, eto vidite šta je uradio svom sinu, a šta bi tek uradio drugome! Ne znam kako je njegovoj majci, ona i njen pokojni muž koji je preminuo u martu bili su dobri ljudi, ali njihova deca su u najmanju ruku problematična. Zato je, kad je Nikola poginuo, na njegovoj sahrani bilo nekoliko ljudi, toliko su ga cenili“, rekao je komšija Nikole M. za Alo!.

Podsetimo, u četvrtak je javnost potresla informacija da je u nesreći stradalo dete staro svega dve godine.

Na magistralnom putu Vlajkovac – Uljma došlo je do sudara automobila „škoda“ temišvarskih tablica i kamiona valjevskih tablica. Vozač automobila preticao je kolonu i zakucao se u kamion u suprotnoj traci. Na licu mesta poginuli su vozač Nikola M. iz Velikog Središta i dečak M. M.

Majka nije htela da joj sin počiva sa ocem

Dečak je sahranjen u subotu na gradskom groblju u Vršcu. Od njega su se oprostili brojni rođaci i porodični prijatelji. Majka dečaka skrhana je koračala za kovčegom svog sina. Ona je nakon nesreće rekla da ne želi da sahrani sina pored bivšeg supruga, koga krivi za ubistvo njenog sina.

Svetio se ženi Prema rečima prijatelja bivših supružnika, Nikola je pre tragedije tražio da se pomiri sa bivšom ženom i bio je posesivan, ali ona je to odbijala. „Nije ga bilo briga za njihovo dete, koje nije ni viđao, niti posećivao, ali sve vreme je bio opterećen bivšom. Međutim, ona je našla novog dečka i nastavila svoj život. Zbog toga se sumnja da se namerno zaleteo u kamion da se osveti majci deteta“, kazao je ranije za Alo! jedan prijatelj.

