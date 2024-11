Železničar sa Radničkim igrao 1:1

Kapiten Lazar Romanić je istrčao kontru po levoj strani, loptu u trku je "proturio" do Grgića, koji je sa 2 metra smestio u mrežu - 1:0.

Branko Mirjačić, debitovao je remijem na klupi Železničara protiv Radničkog iz Kragujevca. Pančevci još od 19. oktobra ne znaju za pobedu, a u međuvremenu su poraženi od Novog Pazara i Čukaričkog u prvenstvu, Grafičara u Kupu Srbije, dok su prošle nedelje igrali nerešeno sa TSC-om 3:3 na domaćem terenu. Sada su imali priliku za trijumf, ali je slavlje domaćih sprečio Bevis. Na kraju Železničar – Radnički 1923 – 1:1.

Za razliku od Pančevaca, Kragujevčani nižu samo pozitivne rezultate, a gorčinu poraza nisu osetili još od 28. septembra i duela sa Novim Pazarom.

Igralo se borbeno i prilično izjednačeno u prvom poluvremenu. Dobre šanse imao je gost preko Bevisa, Stankovskog i Mirčetića, dok su na drugoj strani Grgić i Cvetković pretili golmanu Miloševiću.

Ipak, mreže su mirovale, pa se na odmor otišlo rezultatom 0:0.

Kako se završilo prvo poluvreme, tako se nastavilo dobro. Igralo se otvoreno i borbeno sa obe strane, šanse su se nizale, ali su i golmani bili na visini zadatka. U 63. minutu odlučno je reagovao golman Zoran Popović, skratio ugao i sačuvao svoju mrežu posle šuta Ćosića.

Kada se šanse ne iskoriste obično sledi kazna, a upravo se to desilo Kragujevčanima u 76. minutu. Kapiten Lazar Romanić fantastično je istrčao kontru po levoj strani. Svi su očekivali šut na gol, ali je on uspeo da loptu u trku „proturi“ do Darija Grgića, kome je preostalo samo da je sa dva metra smesti u mrežu – 1:0.

Radost domaćih nije dugo trajala, jer je Radnički izjednačio posle samo tri minuta. Radović je lepo uposlio Bevisa na levoj strani, prevario je ofanzivni vezista gostiju odbranu domaćih i sa dvanaest metara poslao loptu pod prečku za izjednačenje 1:1.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели FK Železničar Pančevo (@fk_zeleznicar_pancevo)



Do kraja meča imao je Železničar prilike preko Lokose i Jevremovića, ali promene rezultata nije bilo, pa je slađi bod završio u Kragujevcu.

U narednom kolu Železničar igra protiv Napretka, dok će Radnički u Kragujevcu dočekati IMT.

(Pančevac/Arena sport)

BRANKO MIRJAČIĆ NOVI TRENER ŽELEZNIČARA: Kada izostanu rezultati, onda je ovo logičan sled događaja

PREOKRET ZA REMI: Železničar igrao 3:3 sa TSC