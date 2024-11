Grad Pančevo poslao poruku ženama: Niste same!

-Danas se obeleževa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ujedno i početak 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Svi ovi dani, a posebno današnji dan, jesu prilika da javnost podigne svest o tome koliko je važno pričati o ovom problemu, koji poslednjih godina ne jenjava i mislim da je ovo zaista pravo vreme da se razgovara otvoreno o tome, da shvatimo da je nasilje prisutno svuda kod nas i da svi treba da radimo na sprečavanju i suzbijanju, počev unutar naših porodica, a onda i kroz čitavu zajednicu, rekla je Sanja Patalov – Stojadinović, članica gradskog veća, uoči početka tribine, koja se održala u Gradskoj upravi i dodala:

– Grad Pančevo kao jedinica lokalne samouprave ima formiranu grupu za koordinaciju i na čelu grupe jeste koordinator predstavnik Tužilaštva. Grupa ima za cilj sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i rekla bih da oni ne rade samo u pogledu rešavanja i izricanja mera represije kojim sankcionišu izvršioce, već se radi i na zaštiti, jačanju i pružanju podrške žrtvama. Članovi grupe koordinacije su predstavnici iz Centra za socijalni rad, Tužilaštva, Prekršajnog suda i policije.

Gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ističe da današnja tribina predstavlja podsetnik da su država i grad uz njih i da imaju povrenja u ustanove i institucije.

– Svi mi u okruženju dosta radimo na tome i ova današnja tribina jeste prilika da okupimo žene, da ih podsetimo koje sve vrste nasilja postoje, kako prepoznati nasilje i ono što je najvažnije od svega – da znaju da nisu same, da je zakon taj koji ih štiti, da smo mi tu uz njih, kao državni organi, kao ustanove i institucije i zaista se mogu osloniti na sve nas i svi smo na istoj strani. Što se tiče naše države, vizija Republike Srbije jeste da budemo zemlja u kojoj će žene i devojčice i svi ostali živeti bezbedno, gde će biti prisutna nulta tolerancija na nasilje i zaista svi treba da idemo ka tom putu, kaže Patalov – Stojadinović.

Jedna od govornica na tribini bila je dr Dragana Antonijević – Đorđević koja je akcenat stavila na zdravstvene posledice fizičkog zlostavljanja žena.

– Kada pomenemo seksualno zlostavljanje ne možemo da ne pomenemo polno prenosive bolesti, koje predstavljaju najčešće infektivne bolesti u Evropi i našoj zemlji. Najviše preovladava HPV i kod žena i kod muškaraca, pa ću govoriti na tu temu, šta je to HPV infekcija, koja je najbolja zaštita – a to je HPV vakcina. Pre svega nailazimo na taj problem da se dosta ćuti, da je to sramota, a treba javno da istupe i kažu da imaju problem, to je negde prevencija. Treba da istupimo i kažemo da imamo taj problem u društvu, rekla je dr Antonijević – Đorđević.

– Grad Pančevo će i dalje nastaviti da podržava ovakvu vrstu akcija i rekla bih da mi to činimo tokom cele godine, i nisu za nas ti dani samo sada, kada šaljemo poruku, već to radimo svakodnevno, a sada u ovih 16 dana je to posebno izraženo. Grad će i dalje nastaviti da radi na tome, uljučujući ustanove i institucije, koje jesu značajne karike u suzbijanju i sprečavannju nasilja u našem okruženju, zaključuje Patalov – Stojadinović.

Na tribini su govoroli i sekretarka Crvenog krsta Pančevo Milica Todorović, Tatjana Božić, predstavnica tima za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, predstavnica centra za socijalni rad, koordinatorka Udruženja Omoljčanke Ana Vugrinec i sugrađanka koja je i sama bila žrtva porodičnog nasilja.

(Pančevac/M.Popović)

