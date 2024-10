Jabuka obeležila Međunarodni dan žena iz ruralnih područja

Manifestacija povodom Međunarodnog dana žena iz ruralnih sredina održana je u Domu kulture “Kočo Racin” u Jabuci, kojoj su prisustvovale i gradska većnica Sanja Patalov Stojadinović i ministarka bez protfelja Tatjana Macura.

– Ovo je prilika da podsetimo širu javnost koliko je potrebno doprinositi povećanju vidljivosti žena na selu, jer oni imaju ključnu ulogu , kako u unapređenju ruralnog razvoja i poljoprivrede, a tako isto i što se tiče unapređenja kvaliteta hrane i elimnisanja siromaštva. Grad Pančevo je uvek prepoznavao i trudio se da radi na podizanju svesti naših sugrađana i isto tako da pruži podršku sugrađankama iz ruralnih manjih sredina kako bi bile društveno vidljivije i uticale na njihovu ravnopravnost u društvu i kako bi ih podstakli da razmišljaju o tome koliko je neprocenljiva njihova uloga u zajednici, rekla je Sanja Patalov Stojadinović, gradska većnica za zadužđena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, i dodala:

– U Pančevu imamo veliki broj udruženja, skoro u svakom naselju imamo po neko udruženja žena, što govori o tome koliko su naše sugrađanke motivisane, koliko imaju volju da daju svoj doprinos zajednici, što stvara podstrek u pogledu lokalne samouprave kada govorimo o finansiranju gde se trudimo da svake godine kroz projektne aktivnosti pomognemo na ovaj način. Naše žene iz udruženja se veoma raduju ovim manifestacijama, uvek su voljne da učestvuju i to je prilika da pokažu koliko su kreativne i da su korisne. Toliko divnih radova od vezova pa do različitih specijaliteta naše tradicionalne kuhinje. Grad će i dalje ulagati u projekte u cilju afirmacije i razvoja ženskog preduzetništva kako bi na taj način pružili podršku našim sugrađankama iz ruralnih zajednica i kako bi bile ekonomski snažnije i društveno vidljivije.

Ministarka Tatjana Macura naglasila je kako je nekoliko godina unazad porastao procenat poljoprivrednih gazdinastava registrovanih na ime žena što je posledica podrške resornog ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

– Poslednjih godina sigurna sam da je svima jasno da se prepoznaju žene koje žive i rade na selu kao posebno ranjiva kategorija, ne samo kroz to da mi podižemo svest o tome da postoje neke žene koje organizuju svoj rad i ekonomsku sigurnost kroz organizovanje poljoprivrednog gazdinstva, već i kroz različite vidove podrške koje dolaze ne samo od strane Vlade Republike Srbije, već i od strane jedinice lokalnih samouprava. Danas od oko pola miliona registrovanih poljoiprivrednih gazdinstava imamo čak 23 odsto koja su registrovana na ime žena koje ih vode. To je zaista jedno povećanje koje se dogodilo unazad nekoliko godina s obzirom na to da su ranije po nekom običajnom pravu, mahom poljoprivredna gazdinstva vodili muškarci. Resorno ministarstvo koje je nadležno za resor privrede ima različite vidove podrške kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena koje žive i rade na selu, tako da nas ne treba čuditi taj procenat koji se povećao, izjavila je Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

Žene iz Udruženja Zlatna Jabuka u Domu kulture prikazale su svoje radove i pripremile razne specijalitete za posluženje posetiocima.

One su poznate su po heklanju, štrikanju, tkanju, dekupažu, izradi nakita, a ono što ih čini najprepoznatljivijim su svilene ešarpe i slike na svili koje članice izrađuju na osnovu sopstvene inspiracije.

– Zahvaljujem se na ukazanoj časti što ste baš naše udružeje odabrali da posetite na ovaj dan. Naše udruženje je osnovano 2016. godine i od tada prigodno proslavljamo i obeležavamo ovaj datum kako bismo skrenuli pažnju na sebe, žene sa sela. Zbog toga smo se okupile u udruženju kako bismo postale vidljive i prepoznatljive u svom okruženju. Osnovni ciljevi su nam afirmacija i edukacija žena na selu i očuvanje kulturne baštine. Za sve vreme postojanja organizovale smo razne radionice, tribine i edukacije namenjenim članicama udruženja, ali i svim meštankama koje su zainteresovane da nam se pridruže, naglasila je predsednica udruženja Zlatna Jabuka.

(Pančevac/M.Popović)

