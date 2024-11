KAKO SE ROBERT DE NIRO PROVODIO PO BEOGRADU: Dva puta je posetio Srbiju, a evo s kim je zaigrao moravac 1976!

Čuveni glumac Robert de Niro, koji je u 80. godini dobio dete sa partnerkom Tifani Čen (46), oduvek je vodio buran život, a malo ko zna da je tokom karijere dva puta posetio Srbiju.

Tokom druge polovine sedamdesetih, tokom međunarodnog filmskog festivala FEST, glumac je dva puta posetio Srbiju i oba puta radi promocije – prvi put za film „Kum 2“, a drugi put za film „Njujork, Njujork „.

Mnogi jugoslovenski mediji su tada pisali da je De Niro igrao ni manje ni više nego Moravca u Veću sindikata, pred mnogim novinarima i fotografima, a svojevremeno je za magazin „Profil” otkrio da je u studentskim danima posetio bivšu Jugoslaviju da bi videli kako se živi u doba socijalizma. Kako je dalje naveo, sa grupom studenata je prvo otišao u Grčku, a kasnije sam ja otputovao u tadašnju Jugoslaviju.

„Nisam imao novca, pa sam kamione zaustavljao na putu. Hteo sam da stignem u Beograd. Vozač kamiona me je odvezao do glavnog trga u Nišu i tamo me ostavio. Padala je kiša, padao je mrak, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želeo sam da osetim kako život pulsira u Nišu. Nisam se osećao drugačije od sveta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto novca u džepu“, započeo je priču De Niro i nastavio:

„Zaustavljao sam ljude na ulici, nadajući se da će me neko razumeti, ali – jadnik sa znanjem engleskog jezika u Nišu u to vreme. Tada je prolaznik odgovorio „O, da“, i laknulo mi je. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to ne bude u hotelu. Hteo sam da vidim kako živiš. A stranci borave u hotelima. On mi je odgovorio: „Dobro, dobro“ i pozvao me da pođem sa njim“, rekao je glumac i nastavio:

„Odveo me je u malu ulicu, stigli smo u zgradu, sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje dece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: „Ovo je moj stan, ovo su moja žena i deca. Možeš da prenoćiš kod nas, naći ćemo ti nešto za jelo.“ Verovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: „Hteo si da vidiš kako živimo. Ako vam odgovara, dobrodošli smo u goste“, rekao je glumac i nastavio:

„Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me tako prihvatiti potpuni stranci. Čovek mi je rekao da se osećam kao kod kuće. Od tada je prošlo deset godina, a ja se još sećam svega do detalja“, rekao je De Niro na gostovanju FEST-a, prenosi Nova.

Kako su pisali jugoslovenski mediji uz objavljene fotografije Robert de Niro 1976. godine u Domu sindikata je zaigrao moravac.

(Nova)