Vitman obišla radove na asfaltiranju Ulice Mihaila Obrenovića

– Mi se danas nalazimo u završnoj fazi gde se upravo izvode radovi na prvom sloju asfalta od Ulice Aksentija Maksimovića do Ulice Oslobođenja. Prva faza radova asfaltiranja je planirana da bude završena danas u toku dana, a uporedo sa ovim se svakako radovi rade na završetku trotoara i parking mesta sa ivičnjacima, ukrajaju se behaton ploče. Ono što građani takođe treba da znaju, da mi planiramo ovu ulicu da završimo do kraja ove kalendarske godine, što znači da celokupna druga faza od Ulice Milke Marković do Oslobođenja će biti asfaltirana i predata građanima na korišćenje, rekla je gradska menadžerka Maja Vitman obilazeći radove u Ulici Mihaila Obrenovića.

Menadžerka Grada Pančeva se osvrnula na dosadašnje radove i na činjenicu da je do sada asfatirano više od 100km puta.

– Ono na šta smo izuzetno ponosni jesu fantastični radovi koji izvodimo na teritoriji celog grada i svih naseljenih mesta i ne smemo da zaboravimo da smo preko 100km asfalta u gradu i rekonstruisanih ulica izveli. Ovo je veliki poduhvat za ovu vlast prateći mudru politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, sve inegrisano samo u jednom, a to je rezultat koji treba da bude vidljiv na zdovoljstvo i opšte interese svih naših sugrađana. Na prvom mestu bih pohvalila saradnju Mesne zajednice, jer je ova ulica, između ostalog, kneza Mihaila Obrenovića upravo delegirana od strane njih i direktnim kontaktom sa našim sugrađanima, koji su imali svoje zahteve. Ne samo ova ulica, već i mnoge druge koje su urađene u naselju Tesla, su upravo razlog radova nakon višedecenijskog čekanja, imajući u vidu da je veliki broj ulica bio prilično u lošem stanju, sa nedovoljnim kapacitetom vodovodne i fekalne kanalizacije i sa neizgrađenom atmosferskom kanalizacijom. Kada govorim o predmetnoj ulici, želim da napomenem i da se zahvalim Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine na sufinansiranju druge faze radova Ulice kneza Mihaila Obrenovića i Ulice Milke Marković do Oslobođenja, kaže Vitman.

Maja Vitman je istakla da je Ulica kneza Mihaila Obrenovića rađena u saradnji sa JKP Zelenilo

– U više navrata smo obišli ovu ulicu, definisali predmetne zelene površine, koje će biti minizirane i posađena nova stabala u toku decembra i januara meseca, kako vremenski uslovi budu omogućavali, a sve će biti u skladu sa konstrukcijom i konfiguracijom ulice znajući da je upravo ova saobraćajnica širine 3.5m, da je ona jednosmerna i vodili smo računa da maksimalni broj parking mesta obuhvatimo, koliko je to bilo moguće, obostrano. Takođe, vodili smo računa da izađemo u susret svim građanima koji su želeli da imaju kolski pristup svojim kućama, a isto tako i da uslišimo pojedine zahteve, koji nisu bili u samom projektu.

Gradska menadžerka naglašava da joj je veoma drago što građani već sad vide prve rezultate i da su zadovoljni.

– Prva i druga faza radova Ulice Mihaila Obrenovića je dužine 888m, samo ova druga faza je 554m, a danas asfaltiramo 185m ulice. Ujedno su postavljeni i stubovi javnog osvetljenja, kompletno rekonstruisana vodovodna i fekalna kanalizacija i izgrađena nedostajuća atmosferska. U toku naredne nedelje, nakon završetka ovih radova, radiće se na nivelaciji slivnika i šahti za potrebe asfaltiranja drugog sloja asfalta.

Nakon završetka Ulice Mihaila Obrenovića sa radovima u naselju Tesla se ne staje, a Maja Vitman je otkrila da je u planu još dosta toga.

– Na osnovu definistanih prioriteta, kako su građani i želeli, možemo se pohvaliti da smo potpisali ugovor o sufinansiranju sa Upravom za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju Sterijine ulice , a takođe imamo izrađenu dokumentaciju za izgradnju kružnog toka kod Ljubičeva. Naravno da ovo nisu jedine stvari koje planiramo da uradimo u naselju Tesla, takođe jedna od ulica koja je predmet izrade tehničke dokumentacije je Ulica Pere Segedinca. Nastavljamo u kontinuitetu, ne samo u naselju Tesla, već i u drugim delovima grada, zaključuje Vitman.

(Pančevac/M. Popović)

