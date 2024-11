PREOKRET! Temperatura ide u minus, pašće i do 35 centimetara snega!

Od petka do nedelje (29. 11. – 01.12.) očekuje se u brdsko-planinskim predelima povremeno sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ukupno se očekuje od 15 do 35 centimetara snega, lokalno i više, kaže se u upozorenju na snežne padavine Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će ujutro i pre podne na severu biti uglavnom suvo. Susnežica i sneg se očekuju ponegde i u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Posle podne uslediće slabljenje intenziteta padavina.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni Celzijusovih, najviša od 3 do 8 stepeni.U Beogradu će sutra biti oblačno i hladnije, povremeno sa kratkotrajnom kišom, ali će tokom većeg dela dana biti suvo. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja – od 5 do 7 stepeni.

Za vikend će u Srbiji biti pretežno oblačno. U subotu padavine se očekuju u većem delu zemlje, a u nedelju u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na severu biti kratkotrajnih sunčanih intervala. U nižim predelima padaće uglavnom kiša, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

U sredu uveče na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa padavinama: kišom, susnežicom i snegom i padom temperature.

(Republika)

