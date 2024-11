PU: Objavljen kalendar poreskih obaveza za decembar

Poreska uprava (PU) objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za decembar, prema kojem prvi rok za obaveze ističe 2. decembra do kada se podnose poreske prijave i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obračunati na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa za neisplaćene zarade za oktobar.

Do 5. decembra je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u novembru kao i o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar i uplati sredstava.

Obveznici su dužni da do 10. decembra podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za novembar, a dužnici iz člana 10. Zakona o PDV-u da podnesu poreske prijave i plate porez na dodatu vrednost (PDV) za novembar.

Do 16. decembra je rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za novembar, kao i za za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za novembar, a do tada se podnose i obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2025. kao i da naredne godine neće vršiti isplatu lične zarade.

Do ponedeljka 16. decembra firme su dužne da podnesu i poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i da plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za novembar, kao i da podnesu poreske prijave i plate PDV za novembar i podnesu obrazaca PID PDV 1 za novembar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Sledeće obaveze sa rokom izmirenja 16. decembra su plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za novembar, plaćanje obračunate akcize za drugu polovinu novembra, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za novembar i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za novembar.

Do 31. decembra firme su dužne da plate obračunate akcize za period od 1. do 15. decembra, ali i da podnesu i poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar.

