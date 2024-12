POLJOPRIVREDNIK MARKO BOJTAR: Posejano više pšenice zbog loših iskustva s prolećnim kulturama

Kada je reč o minuloj ratarskoj sezoni, jedan od predstavnika poljoprivrednika u atarima severnih sela i predsednik „Dolovačkih paora”,

Marko Bojtar, kaže da je ove godine posejano mnogo više pšenice nego inače zbog iskustva s prolećnim kulturama, koje su zbog enormne suše podbacile u rodu.

– Isto važi i kada je reč o Dolovu, pa se očekuje da će sledećeg leta tržište da „proguta” pšenicu, to jest da će ponuda i potražnja biti takve da će cena biti katastrofalna za nas proizvođače. Premda je kod nas slično i kada su bile drugačije, uslovno rečeno, normalne okolnosti. Najbolji primer je suncokret ovogodišnjeg roda, koji je uzet od poljoprivrednika i još konačna cena nije isplaćena, niti se zna, iako je prva količina predata početkom avgusta. Sada se nezvanično puštaju glasine da će biti od 45 do 47 dinara po kilogramu. Da je to isplaćeno u avgustu i septembru, možda bi bilo prihvatljivo za poljoprivrednike. Međutim, ako znamo da se cene ulja kreću po 1.300 evra za tonu ili preko 600 evra na berzama za tonu suncokreta, lično smatram da je to čista pljačka poljoprivrednika. Ništa bolje nije ni s cenom kukuruza – kaže Marko Bojtar.

On ističe da je i to malo što je rodilo „bilo uzeto od seljaka za džabe”.

– A ne zaboravimo da poljoprivrednik mora uredno i na vreme da servisira sva potraživanja države prema njemu, kao što su porez, PIO, zdravstvo, i to pod pretnjom kazne i drakonskih kamata. S druge strane, potraživanja prema poljoprivrednicima gotovo niko ne plaća. Nije isplaćen suncokret; ne isplaćuju se, iako umanjene, ni subvencije od 10.000 dinara, već se samo izda poneko rešenje. Ne isplaćuje se povrat akcize na gorivo od 50 dinara po litru, a nije raspisan ni javni poziv za povraćaj osiguranja poljoprivrednih useva – onih 40 odsto što država vraća. Sve u svemu, od poljoprivrednika se uzima i šakom i kapom, a ne daje mu se ništa, pa čak ni ono što mu očigledno pripada – poručuje predsednik „Dolovačkih paora“.

(Pančevac/J. Filipović)

