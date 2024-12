NOLE O SARADNJI SA MAREJEM: Radićemo zajedno u Australiji, videćemo za kasnije

Novak Đoković je angažovao svog velikog prijatelja Endija Marija za prvog trenera, a sada je za argentinsku televiziju „Olga“ govorio o ovoj saradnji.

Najbolji srpski teniser je rekao da očekuje da će saradnja biti vrlo interesantna.

– Imam mnogo motivacije da započnem ovaj odnos sa Endijem, mojim novim trenerom, to je zaista interesantno, zanima me kako će to da izgleda. Radićemo u Australiji, videćemo za kasnije. To je jedna stvar koja se nikada nije desila u tenisu, da momci iz iste generacije budu u različitim ulogama. Ali da, ovo je bila neverovatna era, mislim da sada kada pričamo o tome malo više, da je to definicija ere u tenisu. Svi su veliki šampioni, ali u poslednjih 15 godina, imali smo tri-četiri velika šampiona, koji su imali sve, ranije ste imali desetak sa stabilnošću koja je konstantna. Uvek su bili barem u četvrtfinalu, svako ko je gledao tenis, gledao je najbolje tenisere na svetu. Rekli bi „uvek su u četvrtfinalu“, i to je bilo godinama tako – rekao je Nole.

Đoković i Mari će sarađivati tokom Australijan opena, a nakon prvog grend slema u sezoni, odlučiće da li će nastaviti saradnju.

(Pančevac/Novosti)

ZAPLAKAO I NOLE: Egzibicionim mečom sa Đokovićem Del Potro završio karijeru, ovo su emotivne reči Srbina

ĐOKOVIĆ U NEVERICI: Nole se oprobao u vožnji aviona, a onda je saznao da pilota poznaje 25 godina