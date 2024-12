V. d. trenera Partizana: Očekujem težak meč protiv ekipe Železničara

Vršilac dužnosti trenera fudbalera Partizana Marko Jovanović izjavio je danas da je protivnik njegove ekipe na predstojećoj utakmici Super lige Srbije, Železničar iz Pančeva, jako brza i agresivna ekipa i da očekuje težak meč.

„Treća utakmica u sedam dana, očekuje nas jako težak meč. Železničar se stabilizovao posle loših rezultata, imaju novog trenera, brza su i agresivna ekipa, sa dobrim spojem mladosti i iskustva, imaju odličnog napadača Lazar Romanića. Neće biti lako, maksimalno smo spremni i fokusirani, i daćemo sve od sebe da osvojimo tri boda“, naveo je Jovanović na konferenciji za novinare.

Partizan će igrati na gostujućem terenu u Pančevu protiv Železničara u nedelju u 19 časova, u 18. kolu Super lige Srbije.

„Igramo na veštačkoj podlozi, neće to nešto promeniti. Bolja je ta opcija nego da je loš teren, ne vidim u tome neki problem“, dodao je Jovanović.

Partizan je drugi na tabeli sa 34 boda, dok Železničar zauzima 10. mesto sa 21 bodom.

“ (Mario) Jurčević je i dalje povređen, njegov povratak je veoma blizu. (Vukašin) Đurđević je takođe van ekipe, zbog problema sa zglobom, očekuje se da se u narednih par dana vrati u trenažni proces. Za (Đorđa) Jovanovića i (Gajasa) Zahida se nije ništa promenilo. Priključili smo (Milana) Roganovića, desnog beka iz Teleoptika, bio je sa nama na pripremama letos. Gledali smo što više da osvežimo ekipu, posle teške utakmice protiv Radničkog, koju smo odigrali sjajno. Očekujem da tako bude i sutra“, rekao je Jovanović.

Jovanović je dodao da će na utakmici protiv Železničara nastaviti da pruža šansu mladim igračima i da u tome ima maksimalnu podršku uprave kluba.

„Biće još više mladih igrača sutra. Nemam nikakav problem da mi oni igraju. Sutra će sigurno još neko debitovati. Imamo maksimalnu podršku od strane kluba da idemo u tom pravcu. Mnogo verujem u njih, oni ispred sebe imaju iskusne igrače koji mogu da im pomognu“, kazao je on.

Jovanović je postao vršilac dužnosti trenera Partizana u utorak, nakon što je šef stručnog štaba Savo Milošević podneo ostavku na toj funkciji, a u sredu je na prvoj utakmici na kojoj je vodio crno-bele pobedio Radnički iz Niša.

„Postavljen sam dan pred utakmicu, pitao sam se kako će igrači reagovati, bio sam maksimalno iskren prema njima. To su sve dobri momci i profesionalci, pričao sam sa njima. Oni znaju koliko volim ovaj klub, prihvatili su me na najbolji način, imamo lep odnos, uzajamnog poštovanja, ali ipak i drugarski. To nas je dovelo do prošle pobede“, naveo je Jovanović.

Jovanoviću, koji je postao pomoćni trener Partizana prošle godine, će utakmica protiv Železničara biti poslednja na kojoj će voditi crno-bele kao šef stručnog štaba.

„Nisam očekivao da ovako brzo dobijem šansu. Znam da moram još da se edukujem, da je dosta posla predamnom. Ipak, iako sam mlad i neiskusan, ovo je Partizan i on te gleda kroz rezultate i ideju. Nemamo vremena da unapredimo stvari u igri koje bismo mogli, uspeli smo da prenesemo na ekipu neku energiju koju sam ja imao kao igrač. Svestan sam da jedna utakmica ne znači ništa, uvek te pamte po poslednoj. Najviše mi je drago što su mladi igrači dobili priliku na debituju na prošlom meču“, rekao je Jovanović.

(Beta)

