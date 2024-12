ZALIHE KRVI STABILNE Crveni krst Pančevo: Važno je da održavamo kontinuitet i akcije

Krv žvot znači , zahvaljući dobrim ljudima dobrovoljnim davaocima i oni komplikovani zdravstveni problemi se mogu prevazići. Danas je održana dobrovoljna akcija krvi u prostorijama Crvenog krsta Pančevo koje se nalaze u ulici Žarka Zrenjanina.

Zalih krvi su trenutno stabilne ali to nije dovoljno jer nam predstoje praznici i teško je tada zamoliti humane ljude da dođu i daju krv. Svake srede od 9 do 12 osim poslednje u mesecu od 13 do 17 sati.Služba za transfuziju Vojvodine u prostorijama Crvenog krsta Pančevo organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Tako je bio i ove srede .

Što se tiče zaliha krvi one su trenutno stabilne ali je važno da održavamo kontinuitet i akcije. Zahvaljući našim davaocima koji imaju svest o tome kolko su zalihe krvi neophodne da bi se pomoglo nekome a posebno pacijentima koji se nalaze na lečenju.

Do kraja godine ostale su nam još dve srede kada možemo da pokažemo da smo humani da kada se približavaju praznici mislimo i na one kojima je naša pomoć neophodna i da pružimo ruku i damo krv.

(Pančevac/RTV Pančevo)

ZAŠTITIMO HUMANOST: Crveni krst Pančevo poziva da 5. decembra posebno istaknemo važnost volontera

4 OSNOVNA SAVETA ZA BEZBEDNOST DECE U SAOBRAĆAJU Crveni krst sprovodi akciju edukacije