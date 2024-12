MENJA SE LICE SRBIJE: Vučić otvara novih 30 KM auto-puta od Koševa do Vrnjačke Banje

Predsednnik Aleksandar Vučić otvara novih 30 kilometara velelepnog autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje.

– Sad smo potpisali memorandum i krećemo da radimo pripreme za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo – Ušće – Raška – Novi Pazar – kazao je on dodavši da će se videti sa Amerikancima da oni reše politička pitanja kako bi se put radio i do Jarinja i Mitrovice što će doprineti i razvoju religijskog turizma.

Najavio je nove investicije, dodao da voli da ide u Ljubostinju.

– Iz meni nepoznatog razloga divno se osećam u Ljubostinji. Sad će mi do nje biti potrebno 1 sat i 20 minuta iz Beograda – rekao je Vučić.

Dodaje da se menja lice Srbije i da je ovo „drugačiji krvotok“.

– Svuda su postavljene elektronske table i svuda dobijate informacije i o promenama vremenskih prilika i gužvi na putu, da li se nesreća dogodila… Na svakom mestu imate dostupnost interneta. To su važne stvari. Ne morate da gledate u telefon, imaćete sve informacije na ovim tablama – kazao je on i istakao da će put do Požege biti gotov do leta i da će izgledati fantastično zbog tunela, „kao da se vozite kroz Švajcarsku“.

Od ujutru od 9 sati ljudi mogu da idu do Vrnjačke Banje auto-putem, najavio je. Ograničenje je 130 kilometara na čas. Ističe da je 75 života najmanje spašeno godišnje auto-putem do Čačka.

– Molim ljude da ovo pogledaju… Zlatibor nam je skočio, kao i Fruška gora a Sokobanja nam je pala i moramo da napravimo izlaz sa auto-puta tu… moramo da mislimo na sve delove Srbije – dodao je predsednik rekavši da će od Beograda do Loznice moći da se dođe za 1 sat i 15 minuta.

Otvaranju prisustvuju i premijer Miloš Vučević i američki ambasador Kristofer Hil.

(Pančevac/Novosti)

