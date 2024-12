JEZIV SNIMAK PADA: 25 ljudi preživelo nesreću aviona Azerbejdžan erlajnsa

Kazahstansko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je 25 ljudi preživelo nesreću aviona Azerbejdžan erlajnsa, koji se srušio jutros kod kazahstanskog grada Aktaua.

This video captures the moments before Azerbaijan Airlines plane crash, showing the aircraft repeatedly ascending and descending before impact. #Azerbaijian #Crash pic.twitter.com/LRONYKpRYt

Kako se dodaje, 22 osobe su prebačene u bolnicu, prenosi Kazahstanska pravda.

Prema preliminarnim informacijama, u avionu se nalazilo 67 putnika i pet članova posade.

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.

Six survivors are in critical condition. Pending any official confirmation,… pic.twitter.com/cjRzOrPzQ8

