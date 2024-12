Vučić najavio žestoku borbu protiv korupcije! Na udaru ljudi iz vlasti

O ekonomskim uspesima Srbije u 2024. godini, krizi na Kosovu i Metohiji, studentskim blokadama i protestima – u emisiji Četvrtkom u 9 za RTS večeras govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

O tome šta bi kao građanin Srbije rekao o Srbiji

– Rekao bih mu nešto, što se tiče mene lično kao građanina, kao predsednik drugačije su stvari, imamo velike geopolitičke probleme koji utiču na Srbiju, svi misle da bolje znaju od svog predsednika, ono što me brine to je moguće, kad kažem moguće-biće uvedene sankcije NIS-u.

O korupciji

– Sada ćemo to da preuzmemo kod posebne mehanizme i do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije protiv ljudi koji su u vlasti.

– Dakle kažete Vučić je vlasnik “Franša“, dakle kažete Vučić je vlasnik voza Beograd-Novi Sad, sve što kažu mora da se provere, da se vidi-jesam li vlasnik Franša, ili nisam…

O Pokretu za narod i državu

– Već tamo od 15. marta ljudi će moći i da se učlanjuju i da pristupaju – rekao je predsednik.

O pitanju u šta veruju studenti

– Nema nikakve sumnje da su u nečemu u pravu. Da li ih ja sasvim razumem teško mi je da to kažem, stariji sam mnogo od njih, 30 ili 30 i kusur godina, davno sam bio mlad, da iskoristim čuvenu Čerlilovu kad je neko mlad ako nije levičar onda nema srca, a ko to ne promeni onda nema pameti- kaže predsednik.

– Oni imaju ogroman elan, ogromnu energiju, pokazali su se pametnijim od onih koji bi da ih iskoriščavaju- kaže predsednik.

– Oni žive od kad zanju za sebe, od 6, 7 godine života žive u zemlji u kojoj je stabilan dinar- kazao je predsednik.

– Ja vam donosim ekskluzivnu vest, za zaključno sa 21 decembrom nivo investicija je rekordan – istakao je predsednik o ekonomskom stanju u zemlji.

– Oni traže antisistemska rešenja svuda, pogledajte Nemačku, danas je kadidat za kancelara vodi Alis Vajdel, to je ogromno iznenađenje, traže nesistemska rešenja, kao što je bio Tramp, imate Saru Vagenhent koja je levica… Dakle, ljudi traže potpuno drugačija rešenja, da li je to uvek ozbiljno, da li je to uvek dobro, nisam siguran-k kaže Vučić.

