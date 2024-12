PALATA SRBIJA: Vučić uručio ugovore najboljim diplomcima srednjih škola i medicinskih fakulteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas ugovore o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Vučić je na svečanosti u Palati Srbija uručio ugovore najboljim diplomcima medicinskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i jedan ugovor najboljem učeniku srednje medicinske škole.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić je čestitao najboljim diplomcima.

– Ponosan sam što danas po šesti put dodeljujem ugovore o radu. To jeste bila naša ideja svojevremeno, to je naš posao. Svi mladi ljudi u sali, a normalno je da negde uvek imaju dozu rezerve, ako ne i otpora prema onima koji su na vlasti, posebno u eri socijalnih mreža, ako ne danas, sutra će osetiti ponos zbog onoga čemu su danas prisustvovali. Hvala što ste razumeli da život nije jednostavan i lak. Danas kada izađete iz ove sale vi niste samo Aleksandra, Bogdan, Danijela, Marija ili bilo ko drugi. Vi ste neko ko je kao najbolji među svojim vršnjacima dobio poštovanje svoje države i dobio obavezu da na najbolji način leči ljude u našoj zemlji, da im pomognete u onome što je za njih najvažnije, a to je očuvanje njihovog zdravlja. Ne postoji veća odgovornost, ali ne postoji ništa humanije i lepše – rekao je Vučić.

Kako je dodao, svaki život koji spasete, svako dete koje od plača dovedete do osmeha – sve to što uspete da uradite, vaš je rezultat.

– I vi ste se do sada razlikovali od drugih po svojoj posvećenosti, marljivom, teškom i napornom radu. Hoću da se zahvalim i vašim roditeljima, onima koji su vas naučili da su rad, obaveze i odgovornost, neprespavane noći, provedenog sticanog znanja, položeni ispiti sa najvišim ocenama, sve te žrtve i te kako imale smisla. Nastavite da sanjate velike snove i potpuno sam siguran da ćete uspeti i dalje. Molim vas da vi koji ste danas prepoznati i koji dobijate nagradu, u budućnosti budete primer i uzor. Uveren sam da ćemo imati dovoljno snage da povećamo značajnije plate. Posebno sam srećan što nam se vraćaju ljudi. Vas molim da u zemlji ostanete, da ovde pravite karijeru – kazao je predsednik.

