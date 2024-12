Zabeleženo 6.649 oboljevanja sličnih gripu

U Srbiji je do 22. decembra zabeleženo 6.649 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a najviša stopa novozaraženih zabeležena je kod dece mlađe od četiri godine.

Kako je objavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, to je zabeleženo u toku 51. izveštajne nedelje, a najviša stopa incidencije je, pored dece mlađe od četiri godine, zabeležena kod dece uzrasta od pet do 14 godina.

Od početka sezone nadzora, zaključno sa 51. izveštajnom nedeljom, u Republici Srbiji virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji Šumadijskog okruga, grada Beograda, Srednjobanatskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Braničevskog, Pirotskog i Zlatiborskog okruga, navedeno je u saopštenju na zvaničnom sajtu Instituta Batut.

Stopa incidencije je viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je,

u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora, niža za 30 odsto

Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija u Srbiji je, na osnovu podataka sentinelnog nadzora prijavljenih putem Servisa javnog zdravlja, u 51. izveštajnoj nedelji iznosio više od 12.000.

Prema podacima zajedničkog nedeljnog izveštaja o gripu Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti u 50. nedelji nadzora, stope oboljenja sličnih gripu su povišene iznad osnovnih vrednosti u 20 od 33 zemlje Evropskog regiona koje su o tome izvestile.

(Dnevnik/R. D.)

HITNA POMOĆ: Osmoro dece pregledano zbog prehlade