Da li su „božićni začini” zdravi?

Iako su se kod nas za praznike nekada skoro isključivo spremale reform torte, torte s keksom pti-ber, slatke pite, oblande ili tradicionalni sitni kolači, poslednjih godina u modu su ušli i razni keksići i medenjaci – tipični za zapadnoevropsku kuhinju. Neizostavni u njima su takozvani božićni začini. Ali, iako u osnovi zdravi, nisu baš bezopasni, posebno ako se uzimaju u velikim količinama.

Različite vrste cimeta

Miris cimeta uneće praznični štimung u svaku kuću. Ali krivac za takav intenzivan miris je kumarin, za koji se smatra da oštećuje jetru i da čak ima i kancerogeno dejstvo. To jeste tačno, ali samo ako se uzima u velikim količinama. Odrasli mogu bezbedno da konzumiraju do 0,1 miligram kumarina dnevno. Otprilike toliko ga ima u 15 sitnijih keksića s cimetom. Ali zato deca ne treba da jedu više od tri keksića dnevno. Takođe treba obratiti pažnju na to koji cimet se koristi. Ako kupite cejlonski, nemate čega da se plašite. On sadrži vrlo malo ili čak nimalo kumarina, za razliku od kasija ili kineskog cimeta. U malim količinama je čak i zdrav jer stimuliše varenje, cirkulaciju krvi, apetit i sagorevanje masti.

Anis protiv kašlja

Anis ima ukus sladića i kima i popularan je sastojak u keksićima. Često se nalazi i u sirupima protiv kašlja zbog svog ekspektorantnog efekta. Anis takođe podstiče varenje i ublažava grčeve, napetost, nadimanje i glavobolju.

Muškatni oraščić – umereno

Dok kritičari muškatnom oraščiću pripisuju halucinogeno dejstvo, fanovi se oduševljavaju njegovim afrodizijačkim, stimulativnim mirisom. Činjenica je ipak da je muškatni oraščić otrovan. Zato ga treba konzumirati u malim količinama pošto samo četiri grama može izazvati simptome trovanja kod odraslih, dok je za decu dovoljna i manja količina. Međutim, prstohvat naribanog muškatnog oraščića u testu za kolače nikome nije naškodio, a može da bude i veoma zdrav u tako maloj količini. Stimuliše cirkulaciju, ublažava reumatske tegobe i bolove u mišićima i gastrointestinalne tegobe, a pomoći će i da lakše zaspite.

Vanila za dobro raspoloženje

I u vidu šećera i u štapiću, ukus vanile će svakom kolaču dati posebnu aromu. Njen miris izaziva oslobađanje hormona sreće, jača nerve i smiruje. A ako želite da se ne ugojite mnogo tokom praznika, zapalite sveću s mirisom vanile jer ćete tako smanjiti želju za slatkišima. Pored toga, miris vanile je sličan ljudskim seksualnim atraktantima i stoga ima afrodizijački efekat.

Lekoviti karanfilić

Cvetovi karanfilića su začin u mnogim slatkim i slanim jelima. Zbog brojnih pozitivnih svojstava u Evropi je 2010. godine proglašen za lekovitu biljku godine. Ima analgetičko, antiinflamatorno i smirujuće dejstvo. Koristi se i kao antispazmodik.

Kardamom za stomak

Kardamom ne samo da oplemenjuje slatkiše već je i dobar za stomak i umanjuje probleme s varenjem. Ovaj azijski začin iz porodice đumbira takođe deluje stimulativno i pomaže protiv kašlja, astme i lošeg zadaha.

(Pančevac/N.S.)

MOZAK STOMAK ČUVA: Kako provesti praznike u zdravlju

BLAGODETI ORIGANA: Magičan začin koji čini čuda za vaša pluća i imunitet