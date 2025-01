JEFTIĆ: Seča Badnjaka, pridržavajmo se pravila

NOVI SAD – Na stotine prekršajnih i krivičnih prijava podnese se svake godine zbog bespravnih radnji u okviru Nacionalnog parka „Fruška gora“, a šteta se meri u milionima dinara i u decenijama truda da samo jedno stablo stasa.

Iako se građanima uoči Božića besplatno dele badnjaci ili „čuvari srpske tradicije“ kako vole da ih nazivaju, ipak uvek ima građana koji se upute u nacionalni park kako bi sami sekli hrast na Badnji dan.

Tim povodom u Jutarnjem programu Radio Novog Sada Aleksa Jeftić iz Pokreta gorana Vojvodine izjavio je; „Mi se godinama unazad zalažemo da se građani, vernici obraćaju svojim parosima i da preko crkve stupaju u kontakt sa Vojvodina šumama, odnosno sa Nacionalnim parkom Fruška Gora, koji već dugi niz godina i deli badnjake ovi dana, i da pokušaju da u saradnji sa šumarima se opredele za određenu površinu na kojoj se vrši proreda“.

„Posečenom badnjaku treba 5 do 8 godina da naraste do visine odo oko 1,5 metar. Tako da svako ko je posadio svoj hrast, neka izabere koji će da poseče, a onaj ko izađe u šumu i seče tuđi hrast, neka se zapita da li ima pravo da to radi. Svakako se nadamo da će nam naredna godina nekako više biti ekološki osvećena i ja vam to želim u novoj 2025. godini“, kaže Jeftić.

