CENE ZA DOMAĆINSTVA OSTAJU ISTE Bajatović: Srbija ima redovno i stabilno snabdevanje gasom

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da Srbija ima redovno i stabilno snabdevanje gasom, da će cene za domaćinstva ostati iste, dok će za privredu, zbog rasta cena na berzi, biti nešto povećane.

Bajatović je na RTS naveo da se trenutno povlači 11 miliona preko Turskog, odnosno Balkanskog toka i dodao da su to direktne isporuke iz Rusije gasa. „Mogle bi biti i veće, ali u ovom momentu nema potrebe.

Imamo u Mađarskoj 100 miliona metara kubnih zaliha i povlačimo po potrebi. Ima 353 miliona metara kubnih ruskog gasa u Banatskom dvoru i ima 333 miliona metara kubnih srpskog gasa, onog koji smo mi već platili. Trenutno iz Banatskog dvora povlačimo milion i po metara kubnih ruskog gasa, Banatski dvor ne diramo, 100 miliona u Mađarskoj ne diramo, osim ako je baš jako hladno kao što je sada“, kazao je Bajatović.

Navodeći da Srbija može da ima do dva miliona kubnih gasa do kraja sezona, Bajatović je naveo da se povlači do dva miliona metara kubnih iz Azerbejdžana.

„Srbija može kada je hladno da isporuči 19 miliona metara kubnih dnevno, a ako treba i 21 milion metara kubnih. Naša procena je da eventualni pikovi koji se budu javili u Srbiji zbog povećane industrijske potrošnje mogu biti do 17 miliona metara kubnih i mi nemamo nikakav problem“, kazao je.

(RTS)

BAJATOVIĆ: Imaćemo dovoljno gasa, cene za domaćinstvo se neće menjati