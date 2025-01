SPOR POČETAK MEČA, DOMINANTAN KRAJ: Nole savladao Amerikanca u prvom kolu Australijan opena

Čekali su navijači i dočekali da vide Novaka Đokovića na terenu u Melburnu. Rekorder po broju trofeja na Australijan openu je odlično započeo učešće na uvodnom grend slemu.

Duelom koji je odigrao zvanično je počela saradnja Srbina i Endija Marija. Britanac je od nedavno postao trener sedmog igrača sveta, a tokom meča sa Nišešom Basavaredijem koji je Nole dobio sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, je često ustajao sa stolice i aplauzom pozdravljao svaki dobar potez desetrostrukog šampiona AusOpena.

Sporo je Đoković ušao u meč. Nije uspevao da nađe način za dobru igru 19-godišnjeg protivnika. Amerikanac je dobru igru krunisao brejkom u sedmom gemu. Novak u prvom setu nije iskoristio ukupno tri brejk lopte, što je značilo da je 107. na ATP listi došao do vođstva.

Odolevao je Basavaredi sve do osmog gema drugog seta, ali tada je poklekao i prvi put na meču izgubio svoj servis. Od tad je na terenu postojao samo osvajač 24 grend slem titule koji je sigurnom igrom uspeo da preokrene rezultat i trijumfuje u meču koji je trajao dva sata i 58 minuta. Foto: ФОТО: Танјуг/АП POGLEDAJ GALERIJU Videlo se u igri Đokovića da još traži pravi nivo. Najvažnije je da je prva prepreka preskočena, a ako neko zna kako je igrati na „Rod Lejver areni“ onda je to Srbin od koga se očekuje da bude sve bolji kako turnir bude odmicao.

Ono što posebno može da raduje u igri 37-godišnjeg Beograđanina je servis. Tokom većeg dela susreta je on odlično funkcionisao što pokazuje i broj asova – 23.

Kad su Nole i Australijan open u pitanju, jedan podatak je neverovatan. Osvajaču 99 titula se prvi put posle 19 godina dogodilo da izgubi prvi set na uvodnom grend slemu. Tada je ujedno prvi i poslednji put eliminisan na startu nadmetanja u Melburnu.

