Đoković: Mari dobro poznaje tenis, uživanje je imati ga u svom boksu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas u Melburnu da uživa u saradnji sa britanskim trenerom Endijem Marijem.

Đoković se plasirao u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu pobedio Amerikanca Nišeša Basavaredija 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

„Basavaredi me je veoma impresionirao, ceo stadion je impresionirao, zato je dobio veliki aplauz od publike. Videli su šta je radio na terenu i kakav je kvalitet doneo. Siguran sam da ćemo ga često gledati u budućnosti ako ovako nastavi. Kompletan je igrač, naravno da može da napreduje, ali već ima jako dobru igru”, rekao je Đoković na konferenciji za medije u Melburnu.

Đoković je priznao da je loše počeo meč protiv Basavaredija.

„Verovatno sam bio previše pasivan, on je diktirao tempo, a na 4:3 u drugom setu sam napravio krucijalni brejk, preokrenuo momentum. Dobro sam servirao, neki udarci su mi radili dobro u nekim trenucima, ali u nekim nisu. Bilo je uspona i padova, ali mislim da sam meč završio dobro i mislim da je to dosta bitno i da će mi značiti za ostatak turnira”, naveo je srpski teniser.

Đoković je tokom meča komunicirao sa trenerom Endijem Marijem.

„Ne mogu da vam kažem šta smo tačno pričali, to je između nas. Pokušavamo da komuniciramo dosta i pre i tokom meča. Pričali smo dosta, pričali smo i pre pet minuta, kako se osećam, kako misli on da sam igrao, šta sutra moramo da radimo na treningu… Mislim da je komunikacija ključ da se razumemo. Nismo još puno proveli zajedno vremena, još smo u toj fazi da se upoznajemo, a ovo je prvi meč koji smo imali zajedno”, istakao je Đoković, javlja Tanjug.

Srpski teniser je naveo da se raduje saradnji sa Marijem.

„Mnogo mi se sviđa osećaj da je Endi tu uz mene kao trener. Ove godine imamo novi sistem sedenja trenera praktično na terenu, zbog čega ih mnogo bolje čujem. Par puta sam prišao Endiju i pitao ga nešto i on mi je davao savete i mišljenja. Volim da pričam sa Endijem i on jako dobro poznaje tenis, on je legenda ovog sporta, on razume uspone i padove koje prolazite na terenu – i mentalno i fizički. Ne moram mnogo da mu objašnjavam, njemu je jasno sve kroz šta prolazim”, rekao je Đoković i dodao:

„I u tim trenucima na terenu je velika bitka, tako da naravno on želi da pokažem energiju, da stegnem pesnicu i da se pokrenem time. Mislim da je on sjajno radio to danas, često je ustajao, pokušavao da mi da podršku. Mislim da je on sjajan lik i uživanje je imati ga u svom boksu”.

Srpski teniser je naveo da je pre početka Australijan opena trenirao sa Marijem.

„Trenirali smo zajedno cele nedelje pre ovog meča, ali drugačije je kada je zvaničan meč, Centralni teren, noćni termin, teren na kojem smo igrali jedan protiv drugog mnogo puta… Zbog toga je bilo malo čudno, igrali smo ne znam ni ja koliko finala ovde. Da se ne ponavljam, ali ja stvarno uživam sa njim na terenu i van terena pričajući o tenisu. Pričamo o tome kako on vidi tenis, često ga pitam kako on vidi moju igru. On me uvek pita kako se osećam, kroz šta prolazim… I dalje se upoznajemo, tako da mnogo komuniciramo, ali nekad nije ni potrebno da pričamo – samo se pogledamo i znamo o čemu se radi”, zaključio je Đoković.

Srpski teniser će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Portugalca Žaimea Farije.

(Politika)

