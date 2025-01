Ujutro mraz, tokom dana od nule do 4 stepena

Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2 °S, a najviša dnevna od 0 do 4 °S.

Ujutru i pre podne na krajnjem jugu Srbije moguće je provejavanje snega. Tokom dana na severu i u centralnim predelima pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Biće hladno. Nakon jutarnjeg mraza, tokom dana od nule do 4 stepena. U Beogradu pretežno sunčano. Najviša temperatura samo 1 stepen.

Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana u severnim i centralnim predelima pretežno sunčano, ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost.

U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugu ujutru i pre podne uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2 °S, a najviša dnevna od 0 do 4 °S.

Sreda: Umereno do potpuno oblačno i hladno, na visokim planinama sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -8 do -3 °S, a najviša od -1 do 4 °S.

Biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na astmatičare, srčane, cerebrovaskularne i mentalno nestabilne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i depresije.

(RTS)