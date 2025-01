Čak 179 maloletnika u Srbiji su „biznismeni“, evo i kako

U Srbiji je registrovano 138.000 privrednih društava. Zanimljivo je da su u 179 vlasnici dela ili celog preduzeća oni koji nemaju ni ličnu kartu. Do vlasništva najčešće dolaze nasleđem, a do prvih samostalnih odluka tek sa napunjenih 18 godina. Tada stiču potpunu radnu sposobnost i, prema istraživanju Infostuda, sve češće se odlučuju da uplove u preduzetničke vode.

Direktorka APR-a Bojana Stojmenović navodi da postoji 179 privrednih društava u kojima udeo imaju maloletna lica. Napominje da su to retki slučajevi koji su na nivou statističke greške, a da Zakon o nasleđivanju maloletnicima dozvoljava da budu naslednici.

„Zakon o privrednim društvima je jasan – preduzetnik ne može biti maloletno lice, zato što Zakon propisuje obaveznu poslovnu sposobnost preduzetnika. Zakon predviđa, u određenim slučajevima, kada je u pitanju raspolaganje imovinom veće vrednosti obaveznu saglasnost Centra za socijalni rad – sve u cilju zaštite interesa i prava maloletnih lica“, ističe Stojmenovićeva.

Advokat Violeta Momčilović ukazuje da je neophodno da se napravi razlika između upravljanja firmom i vlasništva u određenoj kompaniji.

„Maloletno lice nema poslovnu sposobnost u tom smislu porodičnog zakona i ne može da se pojavi kao zastupnik neke firme, bilo kao direktor, obični zastupnik, prokurista. Sva prava koja ima član neke kompanije imaće i to maloletno lice, ali neće moći da ih upražnjava kao punoletno lice. Znači, preko svog zastupnika će moći da donosi neke odluke u kompaniji, da glasa“, objašnjava Violeta Momčilović.

Za odlučivanje je potrebno da napune 18 godina. A onda, pokazuje istraživanje, raste broj onih koji bi u preduzetničke vode. Ne manjka im ideja i smelosti, ali ih često zaustavi nemogućnost da dođu do sredstava, samostalno.

Da je teško opstati u poslu, pokazuje i podatak da se u proseku godišnje registruje 22.000 privrednih društava, a istovremeno ugasi 11.000. Najveći broj privrednih preduzeća otvara se u oblastima kao što su konsultantske usluge, IT, programiranje, logistika, ugostiteljstvo i kozmetički saloni.

„Sa druge strane, zanimljivo je da ove delatnosti upravo te koje se u najvećoj meri i gase. Ono što možemo da vidimo na tom polugodišnjem nivou jeste da se negde u proseku iz godine u godinu gasi oko 11.000 preduzeća“, kaže Miloš Turinski iz Infostuda.

Nedavno je Vlada Srbije usvojila Program finansijske podrške za 35 najboljih biznis ideja mladih uzrasta do 35 godina. Cilj je da se podstaknu nove preduzetničke inicijative i obezbedi finansijska podrška za njihovu realizaciju.

Agencija za privredne registre daje besplatne pravne savete, a ko zna – možda se upravo među 179 vlasnika s početka priče krije novi Stiv Džobs.

