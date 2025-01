Red vožnje za vozove koji prolaze kroz Pančevo

Kada se saberu „Panvoz” i vozovi koji jezde banatskom ravnicom put Vršca i Zrenjanina, iz Pančeva za prestonicu dnevno saobraća osamnaest vozova, a isto toliko i u suprotnom smeru. Doduše, Beograd je širok pojam, pa neki idu do Pančevačkog mosta, neki do stanice Beograd Centar, iliti Prokopa, a neki i do Zemuna. A u Pančevu jedina stanica kroz koju svi prolaze jeste Pančevo Glavna, dok vršački posećuje i stanicu Pančevo Varoš, u narodu poznatiju kao Predgrađe. Ipak, zahvaljujući banatskim vozovima, i meštani Kačareva i Banatskog Novog Sela imaju mogućnost da železnicom stignu direktno do Beograda.

Bez mosta i Vuka

Nakon saglasnosti Skupštine grada na Ugovor o obavljanju prevoza železnicom koji su potpisali Ivan Bulajić, v. d. direktora „Srbijavoza”, i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, 1. januara na snagu je stupio novi red vožnje „Panvoza”.

U listu „Pančevac” ovog petka dobijate i odštampani red vožnje za vozove koji idu iz Pančeva za Beograd, a u idućem broju od 24. januara i red vožnje za vozove koji idu ka Pančevu, tako da ih možete izrezati i uvek imati kod sebe.

I šta smo dobili, a šta izgubili? Možda smo ipak više dobili – jer umesto šest, u 2025. godini, zahvaljujući novcu iz pančevačkog budžeta, sada „Panvoz” saobraća za Beograd po deset puta u oba smera. Dobili smo i to da većina vozova (sedam) ponovo ide do Zemuna, ali ušur smo platili time što „Panvoz” sada preskače stanice kod Pančevačkog mosta i Vukovog spomenika zbog uklapanja u red vožnje „Srbijavoza”. Takođe smo u celosti izgubili prevoz nedeljom i u danima državnih praznika, jer je prošle godine tim danima voz išao bar do Predgrađa.

Ceh je isti kao i prošle godine. Grad Pančevo će za „Panvoz” u toku 2025. godine „Srbijavozu” platiti najviše 116 miliona dinara – ali na osnovu izveštaja o izvršenoj usluzi. Pređeni kilometar košta 1.380 dinara (bez PDV-a), umesto 1.074 dinara, koliko je bio prošle godine. Poskupljenje i u toku godine je moguće ako skoči cena energenata, naravno uz saglasnost obeju strana.

Kasniji polazak „vršačkog voza”

Broj polazaka „„vršačkog voza” nije se povećao u odnosu na prošlu godinu, ali je uslišena primedba putnika da svi vozovi na ovoj liniji idu do Zemuna, kao i da poslednji polazak bude vraćen na kasnije sate. Prema promeni reda vožnje još od septembra, umesto oko 20 sati, od Pančevačkog mosta poslednji voz put Banata kreće neki minut posle 21 sat, što omogućava i onima koji rade do malo sitnijih sati da se vozom vrate kući. Pre svega, to je značajno zbog cene jer je železnica daleko jeftinija od autobusa, a znamo da su prošla slavna „socijalistička vremena” kada su poslodavci bili u obavezi da pokriju troškove prevoza zaposlenih.

U svim vozovima važe pojedinačne i pretplatne karte, kao i sve povlastice iz ponude „Srbijavoza”. Što se tiče „Panvoza”, pojedinačna karta na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd Centar košta 178, a do Zemuna 224 dinara. Cena opšte pretplatne karte od Vojlovice do Prokopa je 2.611, a za đake 1.958 dinara. Do Zemuna košta 3.322, dok đaci treba da je plate 2.491 dinara. A ko putuje često, neka nabavi legitimaciju „Srbijavoz plus” jer će tako pojedinačnu kartu u jednom smeru plaćati 30 odsto manje. Za godinu dana košta 800, a za omladinu ispod dvadeset šest godina i za starije od šezdeset godina 400 dinara. U prevodu, i za njenu punu cenu isplatiće vam se već za šesnaesto putovanje.

