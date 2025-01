DOBILA SAM KONTINUITET U IGRI: Danilovićeva ubedljivo savladala Ruskinju 2:0

Srpkinja Olga Danilović pobedila je Ljudmilu Samsonovu u drugom kolu Australijan opena (6:1, 6:2)

Olga je nakon duela na konferenciji za medije opširnije analizirala susret.

– Izuzetno sam srećna zbog pobede. Znala sam da moram da budem čvrsta, da nametnem svoju igru i da istrajem u tome. Ne smeš da daš nikakvog prostora, onda ovakve rivalke to osete, osile se i ne prave toliko grešaka više, kaže Olga i dodaje:

Ne bih rekla da je 6:2 realan rezultat u drugom setu, izvukla sam nekoliko gemova… Sve se brzo okrene u ovakvim mečevima, znam to. Na neke stvari ne možeš da utičeš, ali trudila sam se da budem usredsređena. Upitana je Danilovićeva da li je zrelija sada nego pre godinu dana…

– Ne znam da li bih rekla da sam zrelija, samo sam dobila kontinuitet u igri. Zrelija sam jer to tako ide u životu. To je za mene kompliment i hvala na tome, ali ne trudim se da radim samo na tome, već celokupno na sebi, da u svakom segmentu budem bolja. To je počelo da se vidi na terenu, na tome oduvek radim.

U trećoj rundi Danilovićevu čeka težak posao, susret sa šestom teniserkom sveta i vicešampionkom US opena Džesikom Pegulom.

– Devojka je top 10 i vrhunska igračica. Težak meč, nisam favorit. Ja u svaki meč ulazim isto, s kime god da igram, jer svi igraju vrhunski tenis. Daću sve od sebe, dve pobede su značajne za samopouzdanje. Igrala sam dubl, a sada imam više vremena za odmor. Popričaću sa trenerima, analiziraćemo. Jeste drugačija od ove dve protivnice, definitivno ću morati da pružim maksimum i da, pre svega, serviram dobro. Drago mi je što sam i danas radila sve kako smo se dogovorili, zaključuje Olga Danilović.

(Pančevac)

