ED PANČEVO: Bez struje danas će biti potrošači u Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 27. januara, bez struje će biti potrošači u Vršcu.

08:00 – 14:00 Trg Partizana, S. Mokranjca, Splitska, Sterijina od kućnog broja 100 odnosno 117 ka većim brojevima do kraja ulice, Sremska od Ž.Zrenjanina do Voj. Knićanina, Voj. Knićanina od kućnog broja 2 do kućnog broja 16, Gundulićeva od kućnog broja 47 do kućnog broja 57, Ž. Zrenjanina 89A, od kućnog broja 93 do kućnog broja 105, od kućnog broja 109 do kućnog broja 113, S. Markovića od kućnog broja 57 do kućnog broja 61.

(Pančevac)

