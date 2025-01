PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Teško mi je bilo da prihvatim Miloševu ostavku!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima odmah posle završetka vanredne sednice Vlade Srbije.

– Noć u Beogradu na Autokomandi je protekla mirno, nije bilo nikakvih problema uprkos najavama. Bili smo veoma zadovoljni onim što smo positigli. Jutros kada smo se probudili dobili smo informaciju za napad u Novom Sadu. Želim ljudima da kažem šta se tu dogodilo. Već danima traju napadi na stranačke prostorije SNS po celoj Srbiji. Tako je bilo i prethodne večeri. Oko 4 ujutru nekoliko lica je krenulo da žvrlja stranačke prostorije SNS. Momci iz prostorija su izašli, odgurali ih i udaljili i ništa se nije dogodilo. Onda se desilo nešto skandalozno. Ti momci su počeli, ove koji su stavljali šablone, da jure i tom prilikom povređena je i jedna devojka.

– Posle našeg poziva na dijalog i mir, ne možemo da prihvatimo da bilo ko u naše ime to krši. TI momci su napravili veliku štetu državi. Miloš, Ana i ja smo radili noćas do tri sata i bili smo zadovoljni rezultatima, međutim ta vest je došla jutros. Bilo mi je teško da prihvatim Miloševu ostavku, bio je odan srpskoj državi, borio se za svoj naord. Doneo je samo napredak Srbiji i sada je smatrao da je moralan čin da podnese ostavku. Njegov potez će ući u anale ozbiljnih i odgovornih političara. Video sam da nam neki stručnjaci na RTS objašnjavaju da smo kao videli sinoć da nam nije prošlo pa smo rešili da nešto učinimo. Strašno je to što sada plasiraju.

Kada se konstatuje ostavka Miloša Vučevića u Skupštini, ako se ne izabere nova Vlada u roku od 30 dana, onda se ide sa raspisivanjem izbora. Ja moram da pozovem sve na konsultacije. Dakle, razgovaraćemo i videti. Što se mene tiče možemo da formiramo novu Vladu, a možemo i na izbore. Miloš je pričao sa Dačićem i on nije za izbore. Videćemo već kako će i šta biti.

Odluku ćemo doneti u narednih 10 dana pa ćemo videti i saopštiti javnosti. Mi nastavljamo da insistiramo na dijalogu. Hoće dijalog hoće, neće ga neće. Mi smo sinoć pokazali šta smo sve uradili.

Predsednik Srbije je rekao da će se pojaviti u Novom Sadu i obratiti se ljudima zbog separatističke agende koja se sprovodi na severu Srbije i snažno se tome suprostaviti. – Pošto da bežim od bilo koga ne pada mi na pamet, a ako narod želi Vojvodinu Republiku, to je druga stvar. Mi ćemo se tome oštro suprotstaviti. Važne poruke su da niko nije iznad zakona, možete biti i SNS odgovaraćete zbog krivičnog dela. Politička odgovornost mora da postoji, političari moraju da pokažu da su objektivni. Treće, insistiramo na dijalogu, da razgovaramo sa svima, da nudimo dijalog stalno. Želimo da to ljudi čuju – rekao je on.

(Pančevac)

