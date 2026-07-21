Hitna pomoć: U udesu na putu za Dolovo povređena jedna osoba

Na putu za Dolovo se dogodio saobraćajni udes u kome je jedna osoba

povređena. Posle zbrinjavanja povređeni je prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 44, od čega sedmoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta bilo je 14, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bilo je četiri.

(Pančevac)