Hitna pomoć: U udesu na putu za Dolovo povređena jedna osoba

Pančevo lider u Vojvodini po broju novih stanovnika
14:00
21.07.2026
povređena. Posle zbrinjavanja povređeni je prevezen u bolnicu.
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 44, od čega sedmoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta bilo je 14, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bilo je četiri.
(Pančevac)
14:00
21.07.2026
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